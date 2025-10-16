«Парящая набережная»: новый «шедевр» Петербурга или очередная пустышка

Петербург снова решил удивить — на северном намыве Васильевского острова анонсировали проект «воздушной» набережной с подсветкой, променадом и связью мостами к Газпром Арене и Лахта Центру.

По словам главы Заксобрания Александра Бельского, набережная «немножко порхать над водой» будет. Звучит красиво, но вызывает вопросы.

Между феерией и урбанистикой — пустота в деталях

Идея новой городской фасады — парящая, сверкающая и светящаяся конструкция — напоминает смесь диснеевской феерии и мечтаний девелоперов, готовящих очередную студию в Мурино.

Однако, как показывает опыт, практика в Петербурге с «мегапроектами» очень часто далека от идеала.

На сегодняшний день нет ни рендера, ни подробного проекта, ни сроков реализации. Лишь красивые речи о «парении» и «подсветке».

Кажется, будто город впервые открывает для себя искусственный свет и прогулки у воды.

Реакция горожан — скепсис и раздражение

Многие жители реагируют на анонс проект с усталостью и сомнением.

«Вы хотя бы метро научитесь не закрывать на ремонт каждый месяц, перед тем как парить над водой собираетесь», — жалуется Игорь из Приморского района.

Метро действительно часто ограничивается или закрывается, что снижает комфорт петербуржцев.

Архитектор Мария К. в соцсетях пишет:

«Потом построят очередную пустошь вроде той у Лахты. Вроде красиво, но непонятно зачем».

На практике многие места, задуманные как яркие и культурные, превращаются в безжизненные пространства с мусором и чайками.

Сроки и конкретика — главный вопрос

О сроках реализации ничего не сообщают. Заявлено лишь, что песок больше на намыв не привозят — «символичная» новость, но что там посадят, неизвестно.

Фраза «эскиз готов» звучит странно для проекта, который обещают сделать «новым обликом города».

Похоже на разговор в ресторане, где вам обещают «красивое блюдо», но вы не знаете, что именно на тарелке.

Амбиции и реальность — конфликт ожиданий

Мегастройки Петербурга давно похожи на нескончаемый сериал: планы меняются, проекты откладываются, а жители растут в недоверии. В комментариях звучит гнев:

«Весь город в лужах, а они над водой парить собираются!».

«Вы сначала с пробками и инфраструктурой разберитесь».

Множество жителей отмечают отсутствие детских садов, неудобные автобусные маршруты и полное отсутствие социальной инфраструктуры.

Пока только красивые слова

Парящая набережная — смелая идея, но без конкретики и четких планов вызывает иронию и усталость у петербуржцев. Променад с подсветкой — это прекрасно, но зачем он, если рядом дети ежедневно борются с грязью на пути в школу?

Новый городской объект пока остается непонятной мечтой, закрепленной лишь в пресс-релизах. Есть ли надежда на реализацию — покажет время.