«Парящая набережная»: новый «шедевр» Петербурга или очередная пустышка

Петербург снова решил удивить — на северном намыве Васильевского острова анонсировали проект «воздушной» набережной с подсветкой, променадом и связью мостами к Газпром Арене и Лахта Центру.
По словам главы Заксобрания Александра Бельского, набережная «немножко порхать над водой» будет. Звучит красиво, но вызывает вопросы.
Между феерией и урбанистикой — пустота в деталях
Идея новой городской фасады — парящая, сверкающая и светящаяся конструкция — напоминает смесь диснеевской феерии и мечтаний девелоперов, готовящих очередную студию в Мурино.
Однако, как показывает опыт, практика в Петербурге с «мегапроектами» очень часто далека от идеала.
На сегодняшний день нет ни рендера, ни подробного проекта, ни сроков реализации. Лишь красивые речи о «парении» и «подсветке».
Кажется, будто город впервые открывает для себя искусственный свет и прогулки у воды.
Реакция горожан — скепсис и раздражение
Многие жители реагируют на анонс проект с усталостью и сомнением.
«Вы хотя бы метро научитесь не закрывать на ремонт каждый месяц, перед тем как парить над водой собираетесь», — жалуется Игорь из Приморского района.
Метро действительно часто ограничивается или закрывается, что снижает комфорт петербуржцев.
Архитектор Мария К. в соцсетях пишет:
«Потом построят очередную пустошь вроде той у Лахты. Вроде красиво, но непонятно зачем».
На практике многие места, задуманные как яркие и культурные, превращаются в безжизненные пространства с мусором и чайками.
Сроки и конкретика — главный вопрос
О сроках реализации ничего не сообщают. Заявлено лишь, что песок больше на намыв не привозят — «символичная» новость, но что там посадят, неизвестно.
Фраза «эскиз готов» звучит странно для проекта, который обещают сделать «новым обликом города».
Похоже на разговор в ресторане, где вам обещают «красивое блюдо», но вы не знаете, что именно на тарелке.
Амбиции и реальность — конфликт ожиданий
Мегастройки Петербурга давно похожи на нескончаемый сериал: планы меняются, проекты откладываются, а жители растут в недоверии. В комментариях звучит гнев:
«Весь город в лужах, а они над водой парить собираются!».
«Вы сначала с пробками и инфраструктурой разберитесь».
Множество жителей отмечают отсутствие детских садов, неудобные автобусные маршруты и полное отсутствие социальной инфраструктуры.
Пока только красивые слова
Парящая набережная — смелая идея, но без конкретики и четких планов вызывает иронию и усталость у петербуржцев. Променад с подсветкой — это прекрасно, но зачем он, если рядом дети ежедневно борются с грязью на пути в школу?
Новый городской объект пока остается непонятной мечтой, закрепленной лишь в пресс-релизах. Есть ли надежда на реализацию — покажет время.