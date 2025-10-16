От водовоза до мультимедийных экспозиций: всё, что нужно знать о музее «Вселенная воды»

В музее история, наука и загадки сплелись вместе, а атмосфера погружает в тайны живительной влаги, без которой жизнь невозможна.

Музейный комплекс «Вселенная воды» в Санкт-Петербурге — это место, которое точно стоит посетить, особенно если вы интересуетесь загадками воды.

Он открылся в 2003 году, как подарок к 300-летию Петербурга, и с тех пор стал не только музеем, но и частью учебного центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Музей расположен рядом с Водонапорной башней, одной из самых узнаваемых архитектурных построек города.

Что можно увидеть в музее?

В музее три основные экспозиции.

Первая — «Мир воды Санкт-Петербурга» — это историческая выставка, где можно посмотреть на старинные трубы, рукомойники, умывальники и другие предметы из керамики и меди.

Эту часть можно осматривать самостоятельно — она находится на 3, 4 и 6 этажах Водонапорной башни.

Вторая выставка — «Подземный мир Петербурга»﻿. Здесь с помощью мультимедийных технологий показывают, как вода проходит по трубам от водозабора до каждого дома, сообщает vodokanal-museum.ru.

Третья выставка — «Вселенная Воды»﻿. Она расположена в бывшем подземном резервуаре чистой воды.

Здесь рассказывают о свойствах воды и показывают, как она меняется под воздействием звука, света и других эффектов, пишет vodokanal.spb.ru.

Это действительно увлекательно и необычно, ведь вода предстает в совсем новом свете.

Прогулки и памятники возле музея

Рядом с Водонапорной башней установлен бронзовый памятник водовозу, а вокруг есть уютные скамейки и фонтан, где можно отдохнуть после экскурсии, пишет Туристер.

Также на территории находится мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне, с пушками и якорями.

Стоимость билетов (2025 г.)

Экспозиция Взрослые (руб.) Дети/студенты/пенсионеры (руб.) «Мир воды Санкт-Петербурга» 270 150 Экскурсия по «Подземный мир Петербурга»﻿ 540 420 Экскурсия по «Вселенная Воды»﻿ 540 420

Цены актуальны на момент публикации.