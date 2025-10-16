От водовоза до мультимедийных экспозиций: всё, что нужно знать о музее «Вселенная воды»

Музейный комплекс «Вселенная воды» в Санкт-Петербурге — это место, которое точно стоит посетить, особенно если вы интересуетесь загадками воды.
Он открылся в 2003 году, как подарок к 300-летию Петербурга, и с тех пор стал не только музеем, но и частью учебного центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Музей расположен рядом с Водонапорной башней, одной из самых узнаваемых архитектурных построек города.
Что можно увидеть в музее?
В музее три основные экспозиции.
Первая — «Мир воды Санкт-Петербурга» — это историческая выставка, где можно посмотреть на старинные трубы, рукомойники, умывальники и другие предметы из керамики и меди.
Эту часть можно осматривать самостоятельно — она находится на 3, 4 и 6 этажах Водонапорной башни.
Вторая выставка — «Подземный мир Петербурга». Здесь с помощью мультимедийных технологий показывают, как вода проходит по трубам от водозабора до каждого дома, сообщает vodokanal-museum.ru.
Третья выставка — «Вселенная Воды». Она расположена в бывшем подземном резервуаре чистой воды.
Здесь рассказывают о свойствах воды и показывают, как она меняется под воздействием звука, света и других эффектов, пишет vodokanal.spb.ru.
Это действительно увлекательно и необычно, ведь вода предстает в совсем новом свете.
Прогулки и памятники возле музея
Рядом с Водонапорной башней установлен бронзовый памятник водовозу, а вокруг есть уютные скамейки и фонтан, где можно отдохнуть после экскурсии, пишет Туристер.
Также на территории находится мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне, с пушками и якорями.
Стоимость билетов (2025 г.)
|Экспозиция
|Взрослые (руб.)
|Дети/студенты/пенсионеры (руб.)
|«Мир воды Санкт-Петербурга»
|270
|150
|Экскурсия по «Подземный мир Петербурга»
|540
|420
|Экскурсия по «Вселенная Воды»
|540
|420
Цены актуальны на момент публикации.