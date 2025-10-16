Космический гость: когда и как можно увидеть ярчайшую комету года в Петербурге

Жителей Санкт-Петербурга ждет уникальное зрелище — пролет кометы C/2025 A6 (Lemmon). Это небесное тело, открытое в начале 2025 года, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние.
«Комета C/2025 A6 (Lemmon) пройдет на ближайшем от Земли расстоянии», — сообщает астроном Людмила Кошман.
Невооруженным глазом и в телескоп
Как пишет ТАСС, наблюдать за кометой можно будет уже с 21 октября. Для лучшего обзора рекомендуется использовать телескоп, но даже бинокль позволит увидеть яркую небесную гостью.
К 8 ноября комета достигнет максимальной яркости и пройдет через Волопас, Рысь, Большую Медведицу, Гончие Псы, а затем переместится в Геркулес, Змея и Змееносец.