Космический гость: когда и как можно увидеть ярчайшую комету года в Петербурге
Космический гость: когда и как можно увидеть ярчайшую комету года в Петербурге

Опубликовано: 16 октября 2025 13:30
Космический гость: когда и как можно увидеть ярчайшую комету года в Петербурге
Осеннее небо обещает стать площадкой для уникального космического зрелища — комета Lemmon порадует и удивит не только профессионалов, но и любителей астрономии.

Жителей Санкт-Петербурга ждет уникальное зрелище — пролет кометы C/2025 A6 (Lemmon). Это небесное тело, открытое в начале 2025 года, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние.

«Комета C/2025 A6 (Lemmon) пройдет на ближайшем от Земли расстоянии», — сообщает астроном Людмила Кошман.

Невооруженным глазом и в телескоп

Как пишет ТАСС, наблюдать за кометой можно будет уже с 21 октября. Для лучшего обзора рекомендуется использовать телескоп, но даже бинокль позволит увидеть яркую небесную гостью.

К 8 ноября комета достигнет максимальной яркости и пройдет через Волопас, Рысь, Большую Медведицу, Гончие Псы, а затем переместится в Геркулес, Змея и Змееносец.

Ксения Пронина
Город
