Портрет Пушкина, пропавшее море и волшебный чай: чем Копорье привлекает туристов

Копорская крепость — место с богатой историей, которое лучше посещать с осторожностью.

Ленинградская область славится крепостями, и одна из самых древних — Копорская. Но попасть туда не так просто, поэтому туристов там не много.

История крепости Копорье

Первое упоминание о Копорье относится к 1240 году. Тогда крепость была деревянной и построена немецкими рыцарями.

Современные каменные стены крепости появились в 1297 году, построили её новгородцы, пишет spb-guide.ru.

Копорье — это не город, а всего лишь село. Зачем ей тогда крепость? Всё просто: она охраняла побережье Балтийского моря и путь между Новгородом и Нарвой.

Интересный факт: раньше Финский залив был намного ближе, но за сотни лет вода отошла примерно на 12 километров.

Пережитые битвы и владельцы

В мае 1703 года Копорская крепость впервые и в последний раз сражалась, после чего перешла к России. Пётр I лично осмотрел крепость и приказал следить за её состоянием.

В 1809 году крепость купили дворяне Зиновьевы. Они сделали мост посильнее, построили усадьбу, ухаживали за постройками и устроили на территории часовню для своей семьи, пишет ilmelnik.ru.

Современное состояние и реставрация

Реставрацию крепости начали в советское время. В 2001 году крепость получила статус музея. В начале 2010-х ее закрыли из-за угрозы обрушения, но в 2018 году работы восстановили.

Весной 2020 года часть стены обвалилась — упали около 100 кирпичей. Тогда власти экстренно провели ремонт.

Сегодня Копорская крепость открыта для туристов, но передвигаться по территории можно только по специально установленным дорожкам. Подняться на стены нельзя — безопасность важнее, пишет tenchat.ru.

Копорский чай — история и легенды

В Копорье родился художник Орест Кипренский, автор известного портрета Александра Пушкина. Ещё одно знаменитое явление этого края — копорский чай﻿.

Это был недорогой чайный напиток из иван-чайя (кипрея), популярный во времена Российской империи.

Копорский чай стоил в сотни раз дешевле китайского и отличался тем, что имел зеленоватый цвет и осадок в чашке.

Этот напиток обладал полезными свойствами: помогал при плохом сне, желудочных проблемах, воспалениях горла и носа.

Есть легенда, что во время Великой Отечественной войны немецкие войска знали о силе копорского чая и уничтожали плантации с растением.