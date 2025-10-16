«Синица» против «Крокодила»: Петербург получил новую электричку, но есть нюансы

Санкт-Петербург, наконец, дождался появления современной электрички — электропоезда ЭП2ДМ.

До недавнего времени единственным, что Северо-западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) могла предложить жителям и гостям города, были устаревшие ЭД4М с теоретическим наличием кондиционеров, а также более дорогие «Ласточки» и «Финисты».

Парк пригородных поездов, связывающих город с окрестностями, наполовину состоял из старых, хотя и ухоженных, ЭТ2 и ЭТ2М, комфорт в которых оставлял желать лучшего.

«Чудо» из Демихова: Шаг к прогрессу?

И вот, случилось долгожданное событие: вместо одной из «древних» ЭТ2М появилась электричка ЭП2ДМ, самое современное творение Демиховского машиностроительного завода.

Она оснащена кондиционерами, удобными креслами с USB и Type-C разъемами, а также местами для маломобильных граждан.

Новый поезд курсирует до Сестрорецка в рамках недавно запущенного тактового движения.

Выбор маршрута не случаен. На пути следования находится платформа «Новая Лахта», которая находится рядом с комплексом «Лахта-центр» и соединена с ним подземным переходом.

По неофициальной информации, средства на закупку этой 6-вагонной электрички были выделены «Газпромом».

Это объясняет запуск ЭП2ДМ именно по этому маршруту, поскольку ожидается, что на новом поезде будут ездить сотрудники, работающие в «Лахта-центре».

«Синица», «Сестрорецк» или «Снегирь»: Народное название

Губернатор Александр Беглов предложил подписчикам своей страницы во «ВКонтакте» выбрать название для новой электрички. Среди предложенных вариантов — «Синица», «Сестрорецк» и «Снегирь».

Реакция горожан на появление нового поезда была неоднозначной.

«Уж лучше синица чем черный крокодил», — пишут некоторые, намекая на устаревший подвижной состав.

Однако, нашлись и критики:

«Не достоин этот поезд своего названия, т.к. является модернизацией старой ЭР2, а не новой разработкой».

Комментарии и ожидания

«Пишут, что в отличие от московских Эп2дм в электропоезде есть третий туалет. Жаль, что 6 вагонный, а не восьми», — отмечают петербуржцы.

Отсутствие информации о будущих закупках ЭП2ДМ в открытом доступе означает, что пока горожане могут довольствоваться лишь одной новой электричкой, наряду с шестью недавно приобретенными «Финистами».

Появление ЭП2ДМ — это, безусловно, шаг вперед, но многие надеются на дальнейшее обновление парка и более существенное повышение комфорта пригородных перевозок.