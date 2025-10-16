19 часов в пути и билеты по разрешению: как добирались из петербурга в Москву на поезде в царские времена

Московский вокзал хранит в себе воспоминания о том, как зарождалось сообщение между двумя столицами.

Московский вокзал в Санкт-Петербурге — это не просто станция, а одна из главных исторических достопримечательностей города, которую знают даже те, кто приезжает в Петербург самолётом или автобусом.

Его замечают все — он стоит прямо на Невском проспекте, в самом центре города, и выглядит как маленький дворец, пишет Культура.рф.

Коротко о главном: история и архитектура

Раньше вокзал назывался Николаевским﻿, так как был построен во времена правления императора Николая I.

Его строили около четырёх лет, и уже тогда применили новинки: чугунные колонны и перекрытия, а в центре установили башню с часами — заметный ориентир и красивое украшение.

Железная дорога Санкт-Петербург — Москва стала первой крупной магистралью в России.

Первыми пассажирами были военнослужащие императорского полка, через два дня в Москву отправился царский состав из 9 вагонов, пишет РГ.

Как изменился вокзал и жизнь на нём

Со временем Московский вокзал немного расширили, но фасад остался прежним, чтобы сохранить облик.

Раньше на вокзале строго соблюдались правила: пассажиры могли выходить на перрон только по специальному звонку.

В здании были не только залы для ожидания, но и жилые комнаты для служащих, а также императорские апартаменты для царской семьи.

Покупка билетов была процессом не из простых — нужно было сначала писать заявление в полицию и сдавать паспорт для проверки благонадёжности.

Билеты тогда стоили дорого: в третьем классе — 7 рублей, в первом — 19, а дорога до Москвы занимала целых 19 часов, пишет Дилетант.

Для сравнения, сейчас на «Сапсане» путь занимает около четырёх часов.

Современность и память о прошлом

Сегодня территория вокруг вокзала сильно преобразилась. Там, где когда-то ходили конки теперь стоит торговый центр.

Но если пройтись по Невскому проспекту, можно увидеть старинные дома, которые сохранили дух старого Петербурга и дополняют картину большого города с богатой историей.

Московский вокзал — это не просто железнодорожная станция. Это живая память о прошлом Петербурга, место, где пересеклись история, архитектура и человеческие судьбы.