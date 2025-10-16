Более глубокая и человеческая история: почему «город на костях» — это миф о Петербурге

Правда за мифом о гибели тысяч строителей.

Расхожее выражение «город на костях», которым часто описывают Санкт-Петербург, оказалось не совсем точным.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) Российской академии наук в течение нескольких лет проводили исследования, позволившие уточнить границы старейших городских кладбищ XVIII–XIX веков.

Эта работа проливает свет на более глубокую и человечную историю города, скрывающуюся за громогласным мифом о «городе на костях».

По их словам, это выражение «звучное, но неточное».

От мифа к реальности: Как петербургская история оживает благодаря археологам

Легенда о сотнях тысяч погибших при строительстве Петербурга, возникшая еще при Петре I, отражала общее негативное отношение к его реформам, «сказавшееся на простом населении усилением всяческого гнета».

Спустя два века, авторитетный историк Василий Ключевский утверждал:

«Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте. Петр называл новую столицу своим “парадизом”, но она стала великим кладбищем для народа».

Однако, последние археологические исследования показывают, что «Северная столица строилась не на костях, а поверх памяти тех, кто его возводил, жил здесь, умирал и был похоронен в черте молодого города».

Подземный Петербург: Где скрываются утраченные некрополи XVIII–XIX веков?

В ходе многолетних исследований удалось выявить участки давно утраченных некрополей, таких как Сампсониевское, Калинкинское, Богословское и Малоохтинское кладбища.

При этом под современными улицами и дворами продолжают сохраняться участки старинных кладбищ (остатки деревянных гробов, медные крестики, монеты, пуговицы, элементы старинной одежды и останки погребенных.

Результаты работы последних лет позволили уточнить границы многих кладбищ, которые считались утраченными.

Например, Калинкинское кладбище оказалось «между домами на Рижском проспекте», восточная граница Сампсониевского выявлена «у Нейшлотского переулка», а «под аллеями Малоохтинского парка сохраняются десятки погребений XIX столетия».

В скором времени эти точные данные будут добавлены на археологическую карту города, открывая новые страницы его истории.