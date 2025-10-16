«И там начнут жить бомжи»: как петербуржцы встречают новый ГОСТ на остановки общественного транспорта

В России решили улучшить остановки общественного транспорта. Они могут стать не просто местом скучного ожидания, а настоящими комфортными зонами для пассажиров.
Все это благодаря новому ГОСТу, который разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора, пишет Росбалт.
Три типа остановок
Новый ГОСТ разделит все остановки на три категории:
|Остановка
|Особенности
|Базовые
|Для мест с небольшим потоком до 100 человек в сутки
|Улучшенные
|Рассчитаны на 100–500 пассажиров
|Расширенные
|Самые загруженные, более 500 человек в день
Важные нововведения для комфорта
Все виды остановок при необходимости оснастят системами подогрева, чтобы зимой здесь не было холодно.
В южных регионах предусмотрен климат-контроль с кондиционерами, чтобы спасаться от жары.
Для улучшенных и расширенных остановок будут предусмотрены зарядки для телефонов и точки доступа Wi-Fi, пишет 78.ru.
Появятся электронные табло, где можно будет узнать, когда точно подъедет транспорт, что значительно сэкономит время ожидания.
На остановках появятся карты маршрутов, чтобы пассажирам было проще ориентироваться в транспортной системе.
Что думают петербуржцы?
Новый ГОСТ вызвал оживленное обсуждение в соцсети. Жители Северной столицы считают, что для начала нужно защитить остановки от вандалов.
«Сначала пусть систему антивандал придумают, чтоб ущербным любителям неповадно было громить их. Захотел разбить стекло в ответ разбили лицо»;
«Вы автобусы запустите по расписанию, для начала»;
«И там начнут жить бомжи»;
«Отапливаемые остановки за чей счёт будут содержать? Инет уже плохой везде — и мобильный и домашний, кто спонсор инета на остановке»;
«И вход будет платный», — пишут петербуржцы.
Не обошлось и без юмора. Некоторые местные жители отметили, что можно поселиться в такой остановке или сделать бар, где возле стойки будет стоять официантка.