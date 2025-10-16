Городовой / Общество / «И там начнут жить бомжи»: как петербуржцы встречают новый ГОСТ на остановки общественного транспорта
Опубликовано: 16 октября 2025 10:00
Автобус, Петербург
Global Look Press / Daniel Felipe Kutepov

Отопление зимой, кондиционеры летом, зарядки для гаджетов, доступ к интернету и своевременная информация на электронных табло хотят внедрить на улицы городов.

В России решили улучшить остановки общественного транспорта. Они могут стать не просто местом скучного ожидания, а настоящими комфортными зонами для пассажиров.

Все это благодаря новому ГОСТу, который разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора, пишет Росбалт.

Три типа остановок

Новый ГОСТ разделит все остановки на три категории:

Остановка Особенности
Базовые Для мест с небольшим потоком до 100 человек в сутки
Улучшенные Рассчитаны на 100–500 пассажиров
Расширенные Самые загруженные, более 500 человек в день

Важные нововведения для комфорта

Все виды остановок при необходимости оснастят системами подогрева, чтобы зимой здесь не было холодно.

В южных регионах предусмотрен климат-контроль с кондиционерами, чтобы спасаться от жары.

Для улучшенных и расширенных остановок будут предусмотрены зарядки для телефонов и точки доступа Wi-Fi, пишет 78.ru.

Появятся электронные табло, где можно будет узнать, когда точно подъедет транспорт, что значительно сэкономит время ожидания.

На остановках появятся карты маршрутов, чтобы пассажирам было проще ориентироваться в транспортной системе.

Что думают петербуржцы?

Новый ГОСТ вызвал оживленное обсуждение в соцсети. Жители Северной столицы считают, что для начала нужно защитить остановки от вандалов.

«Сначала пусть систему антивандал придумают, чтоб ущербным любителям неповадно было громить их. Захотел разбить стекло в ответ разбили лицо»;

«Вы автобусы запустите по расписанию, для начала»;

«И там начнут жить бомжи»;

«Отапливаемые остановки за чей счёт будут содержать? Инет уже плохой везде — и мобильный и домашний, кто спонсор инета на остановке»;

«И вход будет платный», — пишут петербуржцы.

Не обошлось и без юмора. Некоторые местные жители отметили, что можно поселиться в такой остановке или сделать бар, где возле стойки будет стоять официантка.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
