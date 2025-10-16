Три этапа сватовства и платков: почему ижорские невесты Ленобласти сбривали волосы

В Кингисеппском и Ломоносовском районах живет самобытный народ ижора — представитель финно-угорской семьи.

Несмотря на сложности ассимиляции, ижоры стремятся сохранить культурное наследие, передавая обычаи и традиции из поколения в поколение.

По данным переписи 2010 года, в России осталось всего 266 ижорцев — коренных малых народов. Крайне важную роль в сохранении культуры играет краеведческий музей в деревне Вистино, где представлены экспонаты, раскрывающие быт ижор.

Трехэтапное сватовство — путь к свадьбе

По свидетельствам этнографа Ольги Коньковой, у ижор жених выбирал невесту лично, после чего следовало трехэтапное сватовство.

На первом этапе родители жениха отправляли посредника — «кессилюка» — к дому девушки, чтобы сообщить о намерениях.

После недельного ожидания следовал второй этап — обмен подарками: платок от невесты и 20 копеек от жениха. Родители заключали договоры за столом с обязательным курением табака и определяли дату обручения.

Третья ступень — торжество со свидетелями, вручение обручальных колец и народные песни с табачным дымом.

В народе говорят:

«Если дым над домом — значит пожар или курят на обручении».

Венчание и магическое покрывало

Накануне венчания жених с невестой мылись в бане, а в день церемонии направлялись в церковь порознь.

Лицо невесты прятало покрывало — «сууркорвилуз». Это украшенное магической вышивкой с изображениями женщин на лошадях для защиты от сглаза и злых сил.

В храме невеста снимала покрывало и расстилала его на полу, чтобы надеть обратно после обряда и до переезда в новый дом.

Ритуал побрития — очищение и защита

До конца XIX века у ижор после свадьбы снимали волосы налысо или строго обрезали косы. Считалось, что в волосах хранится сила рода, и духи могли навредить мужу и семье, если волосы останутся прежними.

Стрижка длилась до рождения первенца, после чего волосы начинали отращивать вновь.

Перед этим время новобрачная делала сложную прическу — пучок на затылке и две косички у висков.

Головной убор «саппано» — вечная защита и украшение

Поверх прически надевался «саппано» — яркое покрывало из шерсти или шелка с защитной вышивкой.

Полоски ткани — одна прилегала к лбу, другая спадала по спине до пят, удерживаясь под головой и поясом. Ижорские женщины не снимали саппано ни днем, ни ночью.