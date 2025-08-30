«Это не наши комары»: как лихорадка чикунгунья может передаваться от человека к человек

Если сохранять простые меры безопасности, риск заболеть можно свести к минимуму.

Недавно в России зарегистрировали первый в этом году случай лихорадки чикунгунья. Звучит это страшно, ведь мы только вздохнули с облегчением после пандемии, вызванной новым коронавирусом.

Разбираемся вместе с экспертом, что это за болезнь и как она передается.

Что такое лихорадка чикунгунья?

Это вирусное заболевание, которое передается через укусы определенных комаров рода Aedes. Впервые обнаружили этот вирус в Африке в 1950-х годах.

Название «чикунгунья» переводится примерно как «согнувшийся» — так называют болезнь за сильные боли в суставах.

Как проявляется болезнь?

Симптомы обычно появляются через несколько дней после укуса зараженного комара — от 1 до 12 дней, чаще всего через 3-7 дней. Начинается лихорадка резко, с высокой температуры.

Особенность болезни — именно суставные боли, которые могут продолжаться недели и даже месяцы после выздоровления, из-за чего болезнь иногда называют «болезнью согнутых».

Откуда взялась болезнь в России?

Первый в 2025 году завозной случай зафиксирован в России. Роспотребнадзор уверяет, что пока рисков распространения в стране нет.

Доктор биологических наук, профессор, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал «Городовому», есть ли риск распространения болезни в России после первого выявленного случая.

«Передаться от человека к человеку такая инфекция может, только если человек заболел, у него этот вирус есть, и он при этом кусает до крови своего коллегу. Но разумный человек так делать не будет. То есть можно заразить через кровь, передать половым путем, но очень редко, потому что человек, который болеет, очень слаб», — объясняет профессор.



Заразиться вирусом можно только при укусе комара, но в России это маловероятно. Однако, если вы собираетесь ехать в тропическую страну, то нужно быть осторожнее.

«Люди едут в тропическую страну и там начинают ходить по лесам. Я лично считаю, что они просто сознательно хотят быть заражены тропическими вирусами. Потому что местные жители этого не делают бе защитной одежды и репеллентов. Как писал еще поэт Корней Чуковский — "в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы" и еще там куча тропических вирусов. Так что люди должны вести себя максимально разумно и понимать, что комары местные — это не наши комары. Они переносят массу инфекций», — предупреждает эксперт.

По словам профессора, под угрозой находятся люди, которые целенаправленно идут в джунгли и при этом не носят защитную одежду и не пользуются репеллентами.

Кроме того, при планировании поездки в тропическую страну лучше изучить особенности этого места, какие опасности и болезни там могут быть и подготовиться.