«За такое «настроение» предусмотрена уголовная ответственность»: какие слова могут опустошить кошелек

Нецензурные слова в русском языке связаны с языческими обрядами для плодородия и несут в себе эмоциональную и культурную нагрузку.

Словари и законы отражают не только язык, но и настроение общества и власти.

В 2025 году «Толковый словарь современного русского литературного языка», который признали официальным справочником для публичного использования, расширил список бранных слов.

Теперь под запретом не только «матерные» корни, но и другие грубые выражения типа «г*вно», «ж*па», «м*дак» и другие. Теперь лучше не использовать эти слова, за это могут наказать.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала «Городовому», какая ответственность грозит за использование запрещенных слов.

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «Все перечисленные выше аббревиатуры, действительно, вызывают коннотации с грубым и пренебрежительным названием как персон (женщин, мужчин, детей), так и предметов, и частей тела. И, да, сотруднику ДПС, МВД, СК и ФСБ, тем более находящемуся при исполнении, вряд ли понравится именование его терминами на «м*д» или «ж*п». Смею предположить, что оттрактовано подобное обращение будет вовсе не как перевод английского «mood» (настроение), а несколько иначе. И настроение у должностного лица будет соответствующим», — отмечает эксперт.

По словам адвоката, за такое «настроение» предусмотрен не просто административный штрафы, а уголовная ответственность.