«За такое «настроение» предусмотрена уголовная ответственность»: какие слова могут опустошить кошелек
«За такое «настроение» предусмотрена уголовная ответственность»: какие слова могут опустошить кошелек

Опубликовано: 30 августа 2025 17:02
«За такое «настроение» предусмотрена уголовная ответственность»: какие слова могут опустошить кошелек
Global Look Press / Alexander Legky

Нецензурные слова в русском языке связаны с языческими обрядами для плодородия и несут в себе эмоциональную и культурную нагрузку.

Словари и законы отражают не только язык, но и настроение общества и власти.

В 2025 году «Толковый словарь современного русского литературного языка», который признали официальным справочником для публичного использования, расширил список бранных слов.

Теперь под запретом не только «матерные» корни, но и другие грубые выражения типа «г*вно», «ж*па», «м*дак» и другие. Теперь лучше не использовать эти слова, за это могут наказать.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала «Городовому», какая ответственность грозит за использование запрещенных слов.

Юлия Вербицкая-Линник
Юлия Вербицкая-Линник Адвокат

«Все перечисленные выше аббревиатуры, действительно, вызывают коннотации с грубым и пренебрежительным названием как персон (женщин, мужчин, детей), так и предметов, и частей тела.

И, да, сотруднику ДПС, МВД, СК и ФСБ, тем более находящемуся при исполнении, вряд ли понравится именование его терминами на «м*д» или «ж*п».

Смею предположить, что оттрактовано подобное обращение будет вовсе не как перевод английского «mood» (настроение), а несколько иначе. И настроение у должностного лица будет соответствующим», — отмечает эксперт.

По словам адвоката, за такое «настроение» предусмотрен не просто административный штрафы, а уголовная ответственность.

«В соответствии со ст. 319 УК РФ (новая редакция) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением является преступлением.

И влечет ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительных работ или обязательных работ на срок до 1 года.

Важно понимать, что экспертами в рамках таких уголовных дел, «оскорблениями» могут быть признаны не только перечисленные термины, но и любые другие, если они содержат оскорбительный смысл.

Например, такие как «собака», «пёс», «скотина» и другие. Так что лучше следить за чистотой речи — это и для общества хорошо и для кошелька безопасно», — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
