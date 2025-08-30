«Больше не надо»: почему лучше не выращивать огромные томаты и огурцы

Невероятные овощи-гиганты вырастила у себя на огороде фармацевт Марина из Ленобласти. В прошлом году женщина удивила всех, вырастив тыкву весом более 450 кг.
В этом году она продолжила эксперименты и кроме тыквы у нее на огороде появилась морковь длиной почти 2 метра. Арбуз и кабачок тоже не простые — окружностью до 205 см.
Для гигантов требуется особый уход, но важнее всего семена, которые Марина покупает в Сети или у опытных фермеров.
Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», что нужно для такого гигантского урожая и стоит ли стремиться к рекордам.
«Это не от сорта зависит. Это просто место расположение, плюс удобрение, хорошая почва. Однако в этом нет ничего хорошего.
В этой 200-килограммовой тыкве очень мало мякоти. Эта тыква практически кормовая. Такие тыквы выращивали для скота, она не вкусная для еды.
Двухметровая морковь — это уже деревяшка, потому что там центральный цилиндр, для того чтобы накачать такую длину, должен быть очень большой. Ее наверняка не смогли порезать.
А у моркови самая ценная не центральная часть, а то что вокруг. Витамины, вся ценность находится вот в этом окружении, а в центральном цилиндре там вода, пустышка.
Поэтому качество этих продуктов низкое», — отмечает эксперт.
Возможно ли вырастить гигантские огурцы и помидоры?
По словам агронома, томаты и огурцы таких размеров вырастить не реально, потому что эти культуры растут по-другому.
«Это, во-первых, другие совершенно семейства. Потом, посмотрите, какой лист у тыквы, сколько она берет солнечной инсоляции, и сравните с томатом и с огурцами.
Огурец просто физиологически не может дать такой лист. Овощ нужен в том виде, в котором он употребляется. А огромные — они малосъедобные.
Для моркови стандарт 20−25 см, это максимальный стандарт. Больше не надо. Если для огурца стандартный размер 7−8 см.
Я в теплицах получаю иногда два урожая в год. Иногда три. Как я делаю? Первый урожай у меня достигает бурого состояния томата где-то 15-го июля. Это первый съем.
Второй съем у меня 15-17-го августа. И до октября еще что-то будет. Если плод 400 грамм, то у них уже кожица становится жесткой. Идеальные сладкие, крупные помидоры — 200−250 грамм, — говорит агроном.