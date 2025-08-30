«Больше не надо»: почему лучше не выращивать огромные томаты и огурцы

Вырастить гигантский овощ возможно, но он не совсем пригоден для еды.

Невероятные овощи-гиганты вырастила у себя на огороде фармацевт Марина из Ленобласти. В прошлом году женщина удивила всех, вырастив тыкву весом более 450 кг.

В этом году она продолжила эксперименты и кроме тыквы у нее на огороде появилась морковь длиной почти 2 метра. Арбуз и кабачок тоже не простые — окружностью до 205 см.

Для гигантов требуется особый уход, но важнее всего семена, которые Марина покупает в Сети или у опытных фермеров.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», что нужно для такого гигантского урожая и стоит ли стремиться к рекордам.

Елизавета Тихонова Агроном «Это не от сорта зависит. Это просто место расположение, плюс удобрение, хорошая почва. Однако в этом нет ничего хорошего. В этой 200-килограммовой тыкве очень мало мякоти. Эта тыква практически кормовая. Такие тыквы выращивали для скота, она не вкусная для еды. Двухметровая морковь — это уже деревяшка, потому что там центральный цилиндр, для того чтобы накачать такую длину, должен быть очень большой. Ее наверняка не смогли порезать. А у моркови самая ценная не центральная часть, а то что вокруг. Витамины, вся ценность находится вот в этом окружении, а в центральном цилиндре там вода, пустышка. Поэтому качество этих продуктов низкое», — отмечает эксперт.

Возможно ли вырастить гигантские огурцы и помидоры?

По словам агронома, томаты и огурцы таких размеров вырастить не реально, потому что эти культуры растут по-другому.