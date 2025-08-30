Городовой / Общество / «Больше не надо»: почему лучше не выращивать огромные томаты и огурцы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Больше не надо»: почему лучше не выращивать огромные томаты и огурцы

Опубликовано: 30 августа 2025 17:33
Тыква
«Больше не надо»: почему лучше не выращивать огромные томаты и огурцы
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Вырастить гигантский овощ возможно, но он не совсем пригоден для еды.

Невероятные овощи-гиганты вырастила у себя на огороде фармацевт Марина из Ленобласти. В прошлом году женщина удивила всех, вырастив тыкву весом более 450 кг.

В этом году она продолжила эксперименты и кроме тыквы у нее на огороде появилась морковь длиной почти 2 метра. Арбуз и кабачок тоже не простые — окружностью до 205 см.

Для гигантов требуется особый уход, но важнее всего семена, которые Марина покупает в Сети или у опытных фермеров.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», что нужно для такого гигантского урожая и стоит ли стремиться к рекордам.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«Это не от сорта зависит. Это просто место расположение, плюс удобрение, хорошая почва. Однако в этом нет ничего хорошего.

В этой 200-килограммовой тыкве очень мало мякоти. Эта тыква практически кормовая. Такие тыквы выращивали для скота, она не вкусная для еды.

Двухметровая морковь — это уже деревяшка, потому что там центральный цилиндр, для того чтобы накачать такую длину, должен быть очень большой. Ее наверняка не смогли порезать.

А у моркови самая ценная не центральная часть, а то что вокруг. Витамины, вся ценность находится вот в этом окружении, а в центральном цилиндре там вода, пустышка.

Поэтому качество этих продуктов низкое», — отмечает эксперт.

Возможно ли вырастить гигантские огурцы и помидоры?

По словам агронома, томаты и огурцы таких размеров вырастить не реально, потому что эти культуры растут по-другому.

«Это, во-первых, другие совершенно семейства. Потом, посмотрите, какой лист у тыквы, сколько она берет солнечной инсоляции, и сравните с томатом и с огурцами.

Огурец просто физиологически не может дать такой лист. Овощ нужен в том виде, в котором он употребляется. А огромные — они малосъедобные.

Для моркови стандарт 20−25 см, это максимальный стандарт. Больше не надо. Если для огурца стандартный размер 7−8 см.

Я в теплицах получаю иногда два урожая в год. Иногда три. Как я делаю? Первый урожай у меня достигает бурого состояния томата где-то 15-го июля. Это первый съем.

Второй съем у меня 15-17-го августа. И до октября еще что-то будет. Если плод 400 грамм, то у них уже кожица становится жесткой. Идеальные сладкие, крупные помидоры — 200−250 грамм, — говорит агроном.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».