Городовой / Общество / Кассия — это не корица! Разоблачаем самый популярный миф о специях
Кассия — это не корица! Разоблачаем самый популярный миф о специях

Опубликовано: 30 августа 2025 16:31
Кассия
Кассия — это не корица! Разоблачаем самый популярный миф о специях
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Несколько признаков помогут определить настоящая перед вами корица или нет.

Все мы помним аромат корицы и ее идеальное сочетание с яблоками. Однако, возможно, что эту специю вы никогда и не пробовали. Все дело в том, что палочки корицы очень похожи с кассией.

Хотя они и родственники, между ними есть важные отличия.

Что такое корица и кассия?

Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому» в чем разница между двумя пряностями.

«Многие никогда не пробовали корицу и даже не догадываются об этом. В упаковке со специями вместо нее часто оказывается недорогой аналог — кассия.

Разница между ними не только в цене — отличаются аромат и вкус», — говорит эксперт.

Настоящая корица — это кора растения, которое растет в Южной Индии. Она тонкая, мягкая, деликатная и скручена в тонкие рулончики, которые легко ломаются в руках.

Кассия же — это кора другого дерева, которое растет в Китае. Она гораздо толще, плотнее и тверже, ее палочки трудно сломать руками.

Кассия гораздо дешевле, так как древесина этого дерева больше и дешевле в обработке.

Вкус и аромат

Корица имеет мягкий сладковатый вкус и нежный аромат с легкими цветочными нотками. Ее аромат тонкий и деликатный, поэтому она идеальна для десертов, напитков и блюд, где нужна нежность.

Кассия, наоборот, обладает более ярким, резким и пряным вкусом. Ее аромат насыщенный, терпкий, немного жгучий и даже с нотками камфоры.

Благодаря этому она чаще используется в выпечке, мясных блюдах и напитках, где нужен насыщенный и выразительный вкус.

Как отличить корицу от кассии?

Призкак Как различить
По палочкам корица — тонкие, хрупкие, скрученные подобно сигаре, кассия — толстые, твердые, тяжело ломаются
По цвету корица светло-коричневая, кассия — темнее, чаще с красноватым оттенком
По аромату корица нежная и мягкая, кассия резкая и пряная
По маркировке на упаковке ищите "Cinnamomum verum" или "Cinnamomum zeylanicum" — это корица, а "Cinnamomum cassia" или "cassia" — это кассия

Что в молотом виде?

В молотом виде чаще всего продают кассию, потому что ее легче добывать и она дешевле. Настоящую корицу молят дома из палочек, чтобы быть уверенным в качестве.

Как и когда использовать?

  • Кассия отлично подойдет для выпечки, мясных блюд, маринадов и новогодних украшений.

  • Цейлонская корица идеальна для десертов, кофе, чая и блюд, где ценится тонкий, изящный аромат.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
