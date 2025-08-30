Шашлык без проблем: куда в Петербурге отправиться пожарить шашлык в последние теплые выходные

Осень приближается, остаются последние летние выходные. В Петербурге в конце августа и в начале сентября город ожидают кратковременные дожди и теплая погода.

А это значит, что можно воспользоваться возможностью и выбраться на природу, чтобы пожарить шашлыки.

Выходные — время перемен и коротких затиший

30 августа, в субботу, погода обещает быть достаточно типичной для конца лета: утром возможны небольшие грозы, но к вечеру дожди прекратятся, а температура воздуха поднимется до +22.

В воскресение петербуржцев вновь ждет циклон, который не испортит сам выходной день и пройдет только в ночь на 1 сентября.

Поэтому не стоит проводить дома теплые летние выходные и лучше отправиться на природу. Экскурсовод Юрий Нежинский рассказал «Городовому», где в городе можно пожарить шашлык.

«Шашлыки можно жарить на многих пляжах, причем не только в Ленинградской области, но и в городе. В одном только Курортном районе одобрена пара десятков оборудованных зон. Впрочем, это касается не любого пляжа. За разведение костра на мангале помимо отведенных зон — штраф в 3-5 тысяч рублей», — предупреждает эксперт.

Уже после выходных теплые деньки продолжатся, и День знаний будет комфортным. Температура будет около +20 градусов, а это значит, что на праздник так же можно провести на природе.