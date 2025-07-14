Как увеличить пенсию почти в 1,5 раза: лайфхак для пожилых

Многие задаются вопросом: возможно ли существенно увеличить размер пенсии? Оказывается, есть способ, предложенный Социальным фондом РФ, который позволяет увеличить размер пенсионного коэффициента на целых 45%. Звучит неплохо, правда?
Секрет прост: отложите выход на пенсию
Речь идет об отсрочке выхода на пенсию. Если человек решает уйти на заслуженный отдых не сразу после наступления соответствующего права, а через пять лет, его пенсионный коэффициент значительно возрастет.
Один пенсионный коэффициент в 2024 году составляет 145,69 рубля. Отсрочка выхода на пенсию на пять лет может существенно увеличить эту цифру.
Разумеется, решение об отсрочке — дело индивидуальное и зависит от множества факторов.
Сколько нужно для минимальной пенсии?
Как пишет РИА Новости, чтобы получить право на пенсию по старости, необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов.
При этом, как отмечают эксперты, «максимально за год можно заработать не более 10 пенсионных коэффициентов».
|Показатель
|Значение
|Примечания
|Минимальный трудовой стаж для пенсии
|15 лет
|Необходим для выхода на пенсию по старости
|Минимальное количество пенсионных баллов
|30 баллов
|Требуется для назначения пенсии
|Максимальное количество баллов в год
|10 баллов
|Максимум, который можно заработать за год
|Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла)
|145,69 руб.
|Фиксированная сумма на 2025 год
|Увеличение пенсионного коэффициента при отсрочке выхода на пенсию на 5 лет
|+45%
|Согласно данным Социального фонда РФ
|Пример: коэффициент без отсрочки
|30 баллов × 145,69 руб. = 4 370,70 руб.
|Размер пенсии без увеличения коэффициента
|Пример: коэффициент с отсрочкой 5 лет
|4 370,70 руб. × 1,45 = 6 337,52 руб.
|Размер пенсии с увеличением коэффициента на 45%
Стоит ли игра свеч?
Вопрос сложный и требует тщательного обдумывания. Нужно оценить состояние здоровья, финансовые возможности и планы на будущее.
Важно помнить, что, как гласит народная мудрость, «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Но если есть уверенность в своих силах и желание получить более высокую пенсию, отсрочка может стать вполне разумным решением.