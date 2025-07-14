Как увеличить пенсию почти в 1,5 раза: лайфхак для пожилых

Многие задаются вопросом: возможно ли существенно увеличить размер пенсии? Оказывается, есть способ, предложенный Социальным фондом РФ, который позволяет увеличить размер пенсионного коэффициента на целых 45%. Звучит неплохо, правда?

Секрет прост: отложите выход на пенсию

Речь идет об отсрочке выхода на пенсию. Если человек решает уйти на заслуженный отдых не сразу после наступления соответствующего права, а через пять лет, его пенсионный коэффициент значительно возрастет.

Один пенсионный коэффициент в 2024 году составляет 145,69 рубля. Отсрочка выхода на пенсию на пять лет может существенно увеличить эту цифру.

Разумеется, решение об отсрочке — дело индивидуальное и зависит от множества факторов.

Сколько нужно для минимальной пенсии?

Как пишет РИА Новости, чтобы получить право на пенсию по старости, необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов.

При этом, как отмечают эксперты, «максимально за год можно заработать не более 10 пенсионных коэффициентов».

Показатель Значение Примечания Минимальный трудовой стаж для пенсии 15 лет Необходим для выхода на пенсию по старости Минимальное количество пенсионных баллов 30 баллов Требуется для назначения пенсии Максимальное количество баллов в год 10 баллов Максимум, который можно заработать за год Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) 145,69 руб. Фиксированная сумма на 2025 год Увеличение пенсионного коэффициента при отсрочке выхода на пенсию на 5 лет +45% Согласно данным Социального фонда РФ Пример: коэффициент без отсрочки 30 баллов × 145,69 руб. = 4 370,70 руб. Размер пенсии без увеличения коэффициента Пример: коэффициент с отсрочкой 5 лет 4 370,70 руб. × 1,45 = 6 337,52 руб. Размер пенсии с увеличением коэффициента на 45%

Стоит ли игра свеч?

Вопрос сложный и требует тщательного обдумывания. Нужно оценить состояние здоровья, финансовые возможности и планы на будущее.

Важно помнить, что, как гласит народная мудрость, «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Но если есть уверенность в своих силах и желание получить более высокую пенсию, отсрочка может стать вполне разумным решением.