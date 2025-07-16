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От Санкт-Петербурга до «Лукоморья»: как добраться до Кижей и что там делать

Опубликовано: 16 июля 2025 09:31
Кижи
От Санкт-Петербурга до «Лукоморья»: как добраться до Кижей и что там делать
globallookpress/Ilya Galakhov

В чем магия деревянного чуда Кижей, внесенного в ЮНЕСКО?

Музей-заповедник Кижи — это место, которое стоит рассмотреть, если в приоритете уникальные направления для путешествий.

Этот волшебный полуостров, затерянный в глубине Карелии, расположен на одноименном острове в сердце сверкающего Онежского озера.

Как добраться?

  • Летом: По воде из Санкт-Петербурга. Доступны экскурсионные кораблики и “Метеоры”.
  • Зимой: Также по воде, но на снегоходах или катерах на воздушной подушке.

“Сама дорога туда — уже как приключение”, — отмечает блогер Марина Коткова.

Кижи — это…

Не просто музей, а “настоящая жемчужина русского деревянного зодчества и культуры, олицетворяющая дух традиционного русского села”.

Весь полуостров входит в список мирового наследия ЮНЕСКО.

История и архитектура

Первые упоминания о Кижах датируются 1582 годом.

Главная достопримечательность — Преображенская церковь, построенная в 1714 году.

“Это невероятное здание с 22 куполами, изысканно украшенными резьбой, выполнено полностью без единого гвоздя, что делает его шедевром архитектурной мысли и одним из символов русского наследия”.

Окрестности церкви украшают постройки, воссоздающие атмосферу исторического крестьянского поселения.

Природа

“Кижи — это не только красивые здания, но и живописные ландшафты, которые радуют глаз”.

Здесь можно увидеть летние поля с зелеными травами, пестрыми цветами и густыми лесами, а зимой — белоснежный остров. Чистый воздух с привкусом хвои и свежестью озера создает целебную и умиротворяющую атмосферу.

Экскурсии и мастер-классы

Музей-заповедник предлагает экскурсии и мастер-классы на свежем воздухе.

“Вы сможете узнать секреты традиционных ремесел, таких как резьба по дереву, ткачество и плетение”.

Также можно попробовать изготовить глиняные сосуды или народные игрушки.

В любое время года Кижи готовы поделиться своей историей, красотой и атмосферой. Считается, что “Кижи подскажут, как сохранить частичку русского духа в своем сердце и, возможно, вдохновят на изучение российской культуры”.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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