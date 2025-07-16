Толстовский дом и его мистическая квартира №60: где легенды переплетаются с реальностью

Толстовский дом в Санкт-Петербурге — это настоящее архитектурное чудо и одновременно место с темной и загадочной историей.

Расположенный на улице Рубинштейна, этот шестиэтажный доходный дом возвели в 1910–1912 годах по заказу генерал-майора графа Михаила Павловича Толстого.

Архитектура дома запоминается своими роскошными арками, которые соединяют три больших двора, образующих нечто вроде внутренней улицы, названной «улицей Лидваля».

Именно здесь снимались сцены множества известных фильмов — от легендарного «Шерлока Холмса» до «Зимней вишни» и «Бандитского Петербурга».

Мистическая квартира с демоническими символами

Но если дом привлекает своей красотой и историей, то на последнем этаже, в квартире под номером 60, начинается настоящая мистическая история.

Эта квартира — своеобразный «побратим» знаменитой московской «нехорошей квартиры» из романа Булгакова. Здесь происходит многое необъяснимое и пугающее, что сложилось в целую легенду.

Исчезновения и тайны домовой книги

Началось все еще в 1930-х годах: из этой просторной квартиры бесследно пропадали люди. Необычно, что исчезали не только жильцы, но и их имена стирались из домовой книги.

Среди легенд, окутывающих дом, ходят слухи о присутствии тут масонского ложа, что подтверждают и странные символы на фасаде — например, египетские обелиски возле арочных подъездов.

Дмитрий Позднеев — прототип Воланда

Есть легенда, которая гласит, что в «нехорошей квартире» жил востоковед Дмитрий Позднеев, специалист по древним рукописям. Его часто называют прототипом Воланда из романа Булгакова.

В 1937 году Позднеев бесследно исчез, а позже, скорее всего, стал жертвой сталинских репрессий.

Жизнь под гнетом проклятья

Жизнь в этой квартире с годами всегда была нелегкой. Жильцы становились раздражительными, агрессивными, часто сходили с ума, проявляя приступы дезориентации и нервозности.

Даже в начале 2000-х годов здесь жил так называемый «городской сумасшедший» — человек, который мучил соседей постоянными жалобами и странным поведением, пишет сайт Kudago.

Сегодня Толстовский дом остается одним из самых престижных и знаковых зданий Санкт-Петербурга, наполненным богатой историей, культурой и легендами.

Несмотря на свою славу и красоту, дом все еще нуждается в ремонте и реставрации — а тайны квартир, особенно «нехорошей», продолжают будоражить воображение и вызывать интерес как у местных жителей, так и у туристов.