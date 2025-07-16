«Все знали, что он человек с большой буквы»: петербуржец рассказал, как Сергей Семак спас жизнь на улице

Главный тренер футбольного клуба “Зенит” Сергей Семак проявил себя не только как талантливый наставник, но и как неравнодушный человек, оказав помощь прохожему с приступом эпилепсии в Санкт-Петербурге.

Историей поделился один из подписчиков Telegram-канала «Журнал Зенитовца». По словам мужчины, утром 8 июля он ехал на работу по Выборгской набережной и увидел, что человеку на тротуаре стало плохо.

"Скорее выбежал, чтобы ему помочь, так как это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в данных ситуациях. Затем подбежал еще один человек, и мы начали вдвоем оказывать помощь. А немного позже к нам подошел еще один мужчина, и по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович, — рассказал очевидец.