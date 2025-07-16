«Все знали, что он человек с большой буквы»: петербуржец рассказал, как Сергей Семак спас жизнь на улице

Главный тренер футбольного клуба “Зенит” Сергей Семак проявил себя не только как талантливый наставник, но и как неравнодушный человек, оказав помощь прохожему с приступом эпилепсии в Санкт-Петербурге.
Историей поделился один из подписчиков Telegram-канала «Журнал Зенитовца». По словам мужчины, утром 8 июля он ехал на работу по Выборгской набережной и увидел, что человеку на тротуаре стало плохо.
Первая помощь: совместные усилия
"Скорее выбежал, чтобы ему помочь, так как это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в данных ситуациях. Затем подбежал еще один человек, и мы начали вдвоем оказывать помощь. А немного позже к нам подошел еще один мужчина, и по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович, — рассказал очевидец.
Втроем они привели «пациента» в чувства. Однако дожидаться скорую с пострадавшим остался Семак.
“Человек с большой буквы”: восхищение очевидца
"Все мы знали о том, что Сергей Богданович человек с большой буквы, но в этой истории ему стоит выразить огромный респект", — добавил очевидец.
Поступок Сергея Семака — пример неравнодушия и готовности прийти на помощь, который заслуживает уважения и восхищения.