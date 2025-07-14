«Если сколы локализованы в пределах эмали»: как отличить серьезную травму зуба от неопасной

Не каждая стычка заканчивается успешно для стоматологии. Но если удар пришелся по зубам, есть варианты — как сразу помочь себе, и какие шаги предпринять для спасения поврежденного зуба.

Вот советы профессионалов и правила, которые могут в буквальном смысле спасти ситуацию.

Острые чувства и места поражения

«Если сколы зуба локализованы в пределах эмали или дентина и не затрагивают нервы зуба, то нужно обратиться в стоматологию, и тогда зуб просто восстановят, делают реставрацию, либо установят керамический винир», — объясняет стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.

Если же повреждения затронули нерв корня зуба, то это сложнее.

«Тогда такой зуб подлежит удалению нерва и, соответственно, дальнейшим восстановлением либо полукоронкой, либо виниром, либо коронкой», — предупреждает эксперт в беседе с порталом «Городовой».

При сильном повреждении зуба ниже уровня десны вариантов мало: такой зуб удаляют.

Вывих зуба

При вывихе зуба (когда зуб сместился) эксперт советует немедленно обратиться в клинику.

«Необходимо обратиться к хирургу-стоматологу либо в челюстно-лицевую хирургию для управления вывиха зуба и дальнейшего шинирования».

При переломе корня зуба посередине вариантов не будет — «такой зуб тоже подлежит удалению».

Есть шанс, но нужно спешить

Если повреждена верхушка корня, Вероника успокаивает:

«Тогда этот зуб отправляется под наблюдение. Если он сохраняет чувствительность… то этот зуб оставить можно даже живым».

Особая драма: Выбитый зуб

Самой драматической считается ситуация, когда зуб выбит и оказывается в ладони. Здесь есть только одно правило действий.

«Нужно положить зуб в рот, за щеку… и бегом бежать в челюстно-лицевую хирургию, чтобы доктор провел реплантацию зуба и его зашинировал».

Живой зуб против выбитого рекорда

Вероника Мелехова напоминает:

«Не паникуйте и не расстраивайтесь. Часто повреждение можно исправить и вернуть зубу жизнь!»

Но что бы ни случилось с зубами, лучше обратиться к профессионалам как можно быстрее.

Ведь «маленькое» стоматологическое вмешательство лучше, чем потеря зуба, закончившего карьеру драматически рано.