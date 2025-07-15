«Термообработка не избавит мясо от бактерии»: стоит ли пробовать мясо дичи из лесов Ленобласти

Охота в Ленинградской области может стать как источником приключений и вкусного натурального мяса, так и местом правовых нарушений.
Как правильно оценивать добычу дичи и готовить ее, рассказал шеф-повар Павел Шолохов в беседе с порталом «Городовой».
Охота в Лесах Ленобласти: Условия и правила
«Во-первых, чтобы охотиться, надо иметь специальный охотничий билет и, конечно, разрешение на оружие», — указал Павел Шолохов.
Кроме того, охота разрешена только в определенных местах и в определенное время года под контролем егерей.
Охотничьи угодья: Порядок и ответственность
В Ленобласти есть области, предназначенные специально для охоты. Здесь работают егеря, контролирующие количество видов и состояние популяций.
Без их согласия и разрешений добывать дичь нельзя — это нарушение, грозящее штрафами и уголовным преследованием.
«В основном охотятся на лосей, кабанов и уток», — продолжает Шолохов.
Важно сдавать пробы добытых животных к ветеринару для определения съедобности.
«В каждом угодье чаще всего есть ветеринар, который берет анализ у убитого животного, определяя безопасно ли мясо или нет. Если такого нет, то егерь скажет куда ехать и сдавать анализ».
Проверка на безопасность: Здоровье превыше аппетитов
Без медицинского обследования мяса употреблять его в пищу не рекомендуется.
«Зачастую даже длительная термообработка не избавит мясо от бактерий, которые могут привести к отравлению», — отметил Шолохов.
Совет от шеф-повара на любителя
Шеф-повар предлагает разные варианты приготовления дичи в зависимости от ее вида:
- Мясо лося и кабана часто готовят как тушеное мясо с овощами. Для уменьшения специфического вкуса применяют разнообразные специи и пряные травы. Также оно может стать основой для запеченной или копченой колбасы, что потребует больше времени.
- Утка обычно печется или жарится. Кулинарные предпочтения не влияют. Важно придерживаться правил и инструкций, чтобы избежать вредных последствий.
Таким образом, охотничье мясо — это удовольствие. Но, также это влечет за собой тщательное соблюдение законов, внимание к своему здоровью и сознательность на всех этапах охоты и приготовления.