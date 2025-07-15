«Термообработка не избавит мясо от бактерии»: стоит ли пробовать мясо дичи из лесов Ленобласти

Охота в Ленинградской области может стать как источником приключений и вкусного натурального мяса, так и местом правовых нарушений.

Как правильно оценивать добычу дичи и готовить ее, рассказал шеф-повар Павел Шолохов в беседе с порталом «Городовой».

Охота в Лесах Ленобласти: Условия и правила

«Во-первых, чтобы охотиться, надо иметь специальный охотничий билет и, конечно, разрешение на оружие», — указал Павел Шолохов.

Кроме того, охота разрешена только в определенных местах и в определенное время года под контролем егерей.

Охотничьи угодья: Порядок и ответственность

В Ленобласти есть области, предназначенные специально для охоты. Здесь работают егеря, контролирующие количество видов и состояние популяций.

Без их согласия и разрешений добывать дичь нельзя — это нарушение, грозящее штрафами и уголовным преследованием.

«В основном охотятся на лосей, кабанов и уток», — продолжает Шолохов.

Важно сдавать пробы добытых животных к ветеринару для определения съедобности.

«В каждом угодье чаще всего есть ветеринар, который берет анализ у убитого животного, определяя безопасно ли мясо или нет. Если такого нет, то егерь скажет куда ехать и сдавать анализ».

Проверка на безопасность: Здоровье превыше аппетитов

Без медицинского обследования мяса употреблять его в пищу не рекомендуется.

«Зачастую даже длительная термообработка не избавит мясо от бактерий, которые могут привести к отравлению», — отметил Шолохов.

Совет от шеф-повара на любителя

Шеф-повар предлагает разные варианты приготовления дичи в зависимости от ее вида:

Мясо лося и кабана часто готовят как тушеное мясо с овощами. Для уменьшения специфического вкуса применяют разнообразные специи и пряные травы. Также оно может стать основой для запеченной или копченой колбасы, что потребует больше времени.

Утка обычно печется или жарится. Кулинарные предпочтения не влияют. Важно придерживаться правил и инструкций, чтобы избежать вредных последствий.

Таким образом, охотничье мясо — это удовольствие. Но, также это влечет за собой тщательное соблюдение законов, внимание к своему здоровью и сознательность на всех этапах охоты и приготовления.