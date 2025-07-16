Пушистая компания на борту: что меняют новые правила о перевозке животных в самолете

«Аэрофлот» недавно изменил правила перевозки домашних животных в салоне самолета, что стало настоящим облегчением для пассажиров с несколькими маленькими питомцами.

Теперь разрешено брать с собой до шести животных одновременно — перевозить их можно в двух переносках: одну ставить на соседнем кресле, другую — под сиденьем.

В каждый контейнер можно поместить до трех животных, при этом вес переноски под сиденьем не должен превышать 8 кг, а на соседнем кресле — до 15 кг.

Эта услуга доступна на рейсах «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия», сообщают РИА Новости.

Почему важно перевозить питомцев в салоне, а не в багажном отделении

Такое нововведение значительно облегчает жизнь владельцам мелких собак, котят и других маленьких питомцев, позволяя им путешествовать без лишнего стресса.

Ведь животные находятся рядом с хозяином в салоне, что гораздо безопаснее и комфортнее, чем перевозка в багажном отделении.

Пассажирам рекомендуется заранее бронировать место для животных не менее, чем за 36 часов до вылета, чтобы все организовать должным образом.

Трагический случай с джек-расселом в Санкт-Петербурге

Однако не всегда путешествия с животными проходят гладко. Недавно в Санкт-Петербурге произошла печальная история с собакой породы джек-рассел.

Животное во время разгрузки в багажном отделении аэропорта Пулково сумело открыть переноску и сбежать. Поиски собаки длились три дня.

К сожалению, волонтеры сообщили о трагической новости — пес, вероятно, погиб под колесами автомобиля.

Эта история стала наглядной иллюстрацией того, что перевозка животных в багажном отсеке сопряжена с серьезными рисками и эмоциональными переживаниями для владельцев.

Как новые правила помогают сделать перелеты с питомцами безопаснее

Такие случаи подчеркивают важность возможности перевозить домашнего питомца именно в салоне, рядом с собой, что позволяет сохранить контроль над ситуацией.

В последние годы правила перевозки животных как в авиации, так и в железнодорожном транспорте постепенно совершенствуются.

Например, с начала 2025 года в вагонах повышенной комфортности поездов, владельцы мелких питомцев получили возможность брать животных в переносках без необходимости выкупа всех мест.

Основные правила и советы по перевозке домашних животных

Для перевозки питомцев в самолете обязательно нужно соблюдать ряд правил: использовать подходящие контейнеры, которые обеспечивают достаточное место и вентиляцию.

Также нужно иметь при себе необходимые ветеринарные документы — паспорт, справку о состоянии здоровья и свидетельства о прививках. Это помогает избежать проблем в аэропорту.