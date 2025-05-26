Фотоаппарат как оружие: что нельзя снимать за границей и как не нарваться на неприятности из-за неосторожного кадра

Почему русские туристы экономят на страховке и во что это выливается?

Каждый отпуск хочется запомнить как сказку, но иногда он превращается в головную боль. И все из-за банальных ошибок, которые по незнанию совершают тысячи туристов. Вот 10 промахов, которые лучше не допускать, чтобы отпуск действительно стал незабываемым.

Игнорирование законов и традиций: как не угодить за решетку

В ОАЭ можно попасть под арест за поцелуй на публике или появление в купальнике вне пляжа. А в Таиланде по незнанию можно случайно оскорбить короля и угодить за решетку. Лучше изучить правила заранее. Уважение к местным законам и традициям — залог безопасного и приятного отдыха.

Переоценка «все включено»: где искать настоящую жизнь

В Турции и Египте это часто означает посредственный алкоголь и одинаковые блюда каждый день. Не надо бояться выйти за ворота отеля — там настоящая жизнь и кухня. Как пишет 78.ru, не стоит ограничиваться территорией отеля — стоит изучить местную культуру и кухню.

Оставление документов в номере: как избежать проблем с паспортом

Украденный паспорт может стать источником серьезных проблем даже дома, а уж за границей — тем более. Самое верное решение — оставлять важные документы в сейфе, а с собой носить копии. Бережное отношение к документам — залог спокойствия во время путешествия.

Не оформление страховки: экономия, которая может дорого обойтись

Упасть с байка в Паттайе или отравиться креветками в Шарм-эш-Шейхе можно за пять минут. А лечение без страховки обойдется в десятки, а то и сотни тысяч рублей. Не стоит экономить на здоровье — лучше оформить медицинскую страховку перед поездкой.

Фотографирование «все подряд»: что нельзя снимать за границей

Например, в ОАЭ и Египте не стоит снимать местных женщин, военных и госучреждения — можно нарваться на неприятности. Надо уважать частную жизнь и ограничения на фотосъемку в разных странах.

Доверие гиду: как не переплатить за экскурсии

Некоторые «гиды» — просто продавцы экскурсий с наценкой. Лучше сравнить цены и почитать отзывы, а также проявить внимание при выборе экскурсий. Следует доверять только проверенным источникам информации.

Оценят по одежде: как уважать местную культуру

Мини-шорты в мечети — плохая идея. В мусульманских странах уважение к культуре начинается с внешнего вида. При посещении религиозных мест следует одеваться скромно и уважительно.

Питье воды из-под крана: прямой путь к желудочно-кишечным расстройствам

В Египте, Турции и Таиланде это прямой путь к желудочно-кишечным расстройствам. Даже зубы лучше чистить бутилированной. Соблюдение гигиены — важный аспект безопасного путешествия.

Доверие таксистам без счетчика: как не быть обманутым

Особенно в Каире и Стамбуле. Цену надо обсуждать заранее — или ехать по приложению. Предварительное согласование цены или использование приложений поможет избежать переплаты.

Ни слова на местном языке: как наладить контакт

Пара фраз на английском, и тем более на местном, часто решают все — от скидки до спасения от неприятностей. Знание основных фраз на местном языке может значительно улучшить качество путешествия.