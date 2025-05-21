Помыл машину — попал на деньги: за что россиянам грозят штрафы до 400 тысяч рублей

Как не нарушить случайно закон и не попасть на крупный штраф.

Российским автовладельцам стоит быть предельно внимательными при уходе за своим «железным конем». За неправильную мойку автомобиля теперь можно получить штраф, достигающий 400 тысяч рублей.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал РИА Новости о том, где и как можно мыть машину, не нарушая закон.

Штрафы за «неправильную» чистоту: где мыть запрещено?

«Кодекс об административных правонарушениях РФ ограничивает мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе. За такое правонарушение грозит штраф от 300 рублей до 5 тысяч для физлиц, до 400 тысяч — для юрлиц, в зависимости от нарушения. Все остальные места, подпадающие под запрет, указываются в региональных законодательных актах, в региональных КоАП», — пояснил Колунов.

В Москве, например, мыть машины запрещено везде, за исключением специально отведенных мест. Автовладелец может протереть лишь стекла, фары и номерные знаки без последствий и штрафа до 5 тысяч рублей.

В Подмосковье ситуация аналогичная: за мойку машины во дворе многоквартирного дома, на берегу водоема, на улице и в прочих необорудованных местах физлицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, юрлицам — от 80 до 200 тысяч рублей.

Где можно мыть машину по закону?

«Фактически мыть машину разрешено только на лицензированных автомойках разного типа, в специальных боксах закрытых гаражных комплексов, оборудованных стоком с фильтрами, специальных асфальтированных площадках в промзонах, а также на территории личных садовых участков», — подчеркнул депутат.

Мойка на даче: тонкости и нюансы

Колунов также отметил, что мыть машину на своей даче можно, но при условии, что вода не стекает на прилегающие дороги и земельные участки. Лучше всего установить стоки с фильтрами, чтобы не вредить почве.

Таким образом, следить за чистотой автомобиля нужно с умом, учитывая все требования законодательства, чтобы избежать крупных штрафов и не нанести вред окружающей среде.