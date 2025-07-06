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X5 готовит новые «Пятерочки»: теперь без кассиров, очередей, с кафе внутри — продукты выберут за вас

Опубликовано: 6 июля 2025 11:32
магазин
X5 готовит новые «Пятерочки»: теперь без кассиров, очередей, с кафе внутри — продукты выберут за вас
Фото: Городовой.ру

Пока только на бумаге, но скоро появятся в больших городах.

Помимо привычных «Пятёрочек», «Перекрёстков» и «Чижиков», у X5 Group скоро появится новый формат — «фиджитал»-магазины. Это компактные торговые точки без кассиров: покупатель оформляет заказ через экран с QR-кодом, а через 7 минут продукты можно забирать.

Физический зал занимает лишь треть площади, остальное — склад и кухня. Это позволяет расширить ассортимент и зону кафе. Товары собирают сотрудники, а заказы могут доставлять через сервис 5post.

Проект помогает X5 справиться с кадровым дефицитом и высокими арендными ставками — магазины проще запускать в небольших помещениях. При этом персонал всё равно останется: для выкладки товара и проверки возраста покупающих.

Если эксперимент окажется успешным, компания может внедрить автономную оплату — без касс, через приложение. Пока открытие идет с нуля, а не путём переоборудования действующих «Пятёрочек».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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