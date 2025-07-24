Последний путь Пушкина: малоизвестное место в Петербурге, которое связано с поэтом

Александр Пушкин – гениальный поэт, чья смерть в 1837 году потрясла всю Россию. Но мало кто знает, как проходили его похороны и первые прощание с ним в Петербурге.

Власти стремились сделать все максимально скрытно, чтобы избежать массовых волнений и возможных протестов.

Смерть Пушкина и первые распоряжения

Поэт умер 29 января 1837 года через два дня после дуэли с Дантесом. Его жизнь оборвалась на 37-м году, власти считали его «опасным вождем вольнодумцев», поэтому похороны проходили под грифом тайны.

Тайное отпевание и отказ от Исаакиевского собора

Первоначально отпевание планировали в Исаакиевском соборе, и даже разослали ограниченное число пригласительных билетов для близких и знатных лиц.

Однако в ночь на 1 февраля тело поэта тайно перенесли из квартиры на Мойке в Конюшенную церковь — ту самую, куда Пушкин ходил на службы и где обычно отпевали исключительно высших лиц.

Эта тайная смена места была задумана, чтобы усложнить возможность массового прощания: Исаакиевский собор оставался закрытым, и многие, пришедшие проститься, остались снаружи, не зная точного места церемонии.

Народная скорбь под охраной полиции

Несмотря на охрану, около Конюшенной церкви собралась огромная толпа петербуржцев. Однако внутрь пускали только по пригласительным, а вокруг стояли жандармы и полицейские.

Отпевание прошло очень скромно, только с самыми близкими друзьями и приближенными.

Гроб с телом Пушкина спрятали в заупокойном подвале церкви на несколько дней, и лишь 3 февраля ночью, по распоряжению Николая I, его тайно отправили в Псковскую губернию.

Там, в родовом имении, в селе Михайловское, поэт когда-то сам купил место для своей семьи и хотел быть похоронен там.

Долгий путь домой и скромные похороны

Сопровождали покойного всего несколько человек: близкий друг и публицист Александр Тургенев, преданный слуга Никита Козлов, а также офицер жандармерии.

Путь от Петербурга до Святогорского монастыря занял всего 19 часов — благодаря особому разрешению, которое позволило кортежу ехать без остановок.

Похороны состоялись 6 февраля в утренние часы. По воспоминаниям современников, атмосфера была очень сдержанной — плакало немного людей, а близкие еще не отошли от шока.

Гроб положили в небольшой ящик и закопали его в небольшой яме, поскольку земля еще была промерзшей.

Только весной создали кирпичный склеп, куда окончательно перенесли останки Пушкина.

Память и почитание спустя годы

Жена Пушкина Наталья Николаевна приехала к могиле только спустя два года после похорон — в 1839 году. В 1841-м она распорядилась установить памятник на могиле мужа, пишет АиФ.

Малоизвестное место, которое связано с поэтом

Все знают квартиру на Мойке и место смертельной дуэли Пушкина, но мало кто связывает Храм Спаса Нерукотворного Образа с поэтом. А именно в этом месте было прощание с Александром Сергеевичем.

Людей в храме мало и зайти туда может каждый, помолиться и поставить свечку. Внутри есть картины, которые рассказывают о трагической смерти поэта.