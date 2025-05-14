Протечки, эскалаторы и морошка: почему жители Северной столицы спят и видят свой город

У жителей Санкт-Петербурга даже сны особенные. Горожане видят картинки во время отдыха со своими нюансами и «местным колоритом».

Недавние исследования показали, что петербуржцам чаще всего снятся сны, которые напрямую связаны с их повседневной жизнью и окружающей средой. Разбираемся, что они означают и почему снятся.

Что снится петербуржцам?

Анализ поисковых запросов с фразой «к чему снится...» показал, что в топ-10 самых популярных снов у жителей Северной столицы входят такие образы, как метро, черника, клюква, подосиновики, лисички, эскалаторы, музеи, протечки и морошка, сообщает сайт Фиеста. Почему именно эти сны?

Петербург — город с развитым метрополитеном, где люди проводят много времени в подземке, поэтому сны про метро и эскалаторы - отражение реальной городской жизни. А ягоды и грибы — это часть северо-западной природы, которая окружает город и область.

Интересно, что среди снов часто встречаются и более тревожные сюжеты - например, вываливающиеся зубы, что у многих ассоциируется с потерями или переменами. Также петербуржцы часто видят сны, связанные с музеями — это говорит о насыщенной культурной жизни горожан.

Работа во сне — частый гость

Опросы показывают, что около 40% жителей Петербурга видят во сне свою работу. Это особенно характерно для тех, кто испытывает стресс или загруженность на работе. Женщины чаще мужчин сталкиваются с такими снами, а люди с более низкой зарплатой — чаще, чем с более высокой.

Сны и региональные особенности

Исследования Яндекса показали, что в разных регионах России сны отличаются. Например, жители западных регионов, включая Петербург, чаще видят сны с природными мотивами — сирень, озёра, ягоды. Это отражает климат и окружающую природу.

Что касается появления во снах петербуржцев культурных учреждений, то это тоже вполне объяснимо. В городе даже есть Музей сновидений Зигмунда Фрейда, где можно погрузиться в видения отца психоанализа, прогулявшись по-необычному залу‑инсталляции.