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«Стоит посетить каждому»: из этого бесплатного музея Петербурга люди выходят молча, со слезами на глазах

Опубликовано: 29 июня 2025 19:01
музей
«Стоит посетить каждому»: из этого бесплатного музея Петербурга люди выходят молча, со слезами на глазах
Фото: Городовой.ру

Место от которого все внутри сжимается.

В Петербурге есть место, куда не заходят «по пути». Сюда идут, зная, что будет тяжело. Музей обороны и блокады Ленинграда — это не просто экспозиция, это — комок в горле, который не рассасывается.

Весь музей — один зал. Но этот зал держит внутри всю боль города, который 872 дня жил на грани исчезновения. Экспонаты здесь не просто вещи. Это — немые свидетели ужасного периода.

Крохотный кусок хлеба в стеклянной витрине — 125 граммов, дневная норма взрослого ленинградца в самые страшные месяцы. Столько — и всё. За этим «всё» — обмороки, голодные обмороки на уроках в подвалах. За этим — размоченные ремни, мыши, сожжённые табуретки вместо дров.

Здесь можно заглянуть в квартиру осаждённого Ленинграда. Плотные занавески на окнах, буржуйка, в которой тлеет остаток чьего-то стола. Тесно. Темно. Жутко.

«Стоит посетить каждому. Это проникновенное место, которое трогает до слез», — отмечают побывавшие.

Прямо под ногами — стеклянный пол. А под стеклом — земля с Невского пятачка. Участка, где за квадратный метр земли отдали жизни тысячи.

Здесь же — трамвай, который не останавливался ни на день. И детские игрушки, поднятые со дна Ладоги. Той самой, по которой шла «Дорога жизни». Только она связывала Ленинград с Большой землёй.

Многие не выдерживают. Стоят молча. Плачут. Выходят в тишине.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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