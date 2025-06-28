Аренда на всю жизнь: к чему приведет рынок недвижимости новый тренд снимать жилье, а не покупать

Молодое поколение все чаще предпочитает арендовать квартиры, а не оформлять в собственность.

Молодые россияне, скорее всего, будут арендовать жилье всю жизнь — такая тенденция уже сейчас становится все более очевидной, говорят эксперты.

Почему такая тенденция набирает обороты и почему остается с нами надолго? А также как отразится на рынке недвижимости? В этом разбираемся с экспертом.

Почему владение жильем уходит в прошлое?

В России традиционно много людей владеют собственным жильем — это наследие советской эпохи, когда квартиры раздавали государством и передавали по наследству.

Но времена меняются: сейчас у многих семей квартир меньше, чем наследников, и молодёжь всё реже хочет жить в «бабушкиных» домах.

Они стремятся к мобильности, переезжают в новые районы и города, где больше возможностей и современного жилья.

В странах Европы и США примерно половина населения арендует жилье всю жизнь — это давно привычная практика. Там аренда не считается чем-то временным или плохим, а скорее удобным решением.

Что ждет нас в будущем?

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала «Городовому», как новая тенденция отразится на рынке недвижимости.

«Молодежь действительно рассматривает перемещение, меняя локации — города, страны. Ряд профессий предполагает возможности нахождения в любой точке мира и осуществления трудовой деятельности. Поэтому молодежь может быть не привязана к одной локации. Однако все равно останется доля тех, кто покупает жилье либо самостоятельно, либо родители приобретают недвижимость», — говорит эксперт.

Мария отмечает, что помимо этого, надо помнить про то, что между городами есть миграция населения, в том числе более старшего поколения, которое приобретает недвижимость в крупных городах.

«Цена на квартиры в большей мере зависит от себестоимости объекта. И слишком занижать стоимость на нее нельзя, поскольку девелопер должен окупать свои затраты и еще зарабатывать. В любом случае, даже если объемы покупки жилья будут снижаться, то для поддержки и развития рынка недвижимости могут быть предложены иные программы, включая развитие арендного рынка, что позволит поддерживать продавцов и адекватные рыночные цены», — объясняет эксперт.

По ее словам, сильная просадка рынка недвижимости не выгодна экономике, ведь строительство во многих странах является драйвером развития, и Россия не является исключением.

Рынок недвижимости решает не только экономические задачи, но и социальные, что особенно важно.

Так что владеть квартирой — это уже не так обязательно, а аренда — это не временно, а навсегда. И это не страшно, а просто новая реальность.