Легкие и сочные: как приготовить идеальные драники из кабачков

Шеф-повар рассказал, как он готовит это вкусное и простое блюдо.

Драники бывают из разных продуктов, но именно летом стоит их готовить из кабачков. Это блюдо тогда получается особенно нежным, сочным и вкусным.

Молодые кабачки, которые как раз поспевают, легко приготовить, а драники из них не будут тяжелыми, что идеально для лета.

Это блюдо универсально, подходит как для завтрака, обеда, так и для ужина. Кабачковые драники готовят часто, и они никогда не надоедают, а рецепты легко адаптируются под разные вкусы и настроение.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Кабачок 1 кг Яйцо куриное 1 шт Мука 70 гр Чеснок 10 гр Соль по вкусу Перец по вкусу Растительное масло для жарки

Приготовление

Молодой кабачок натереть на крупной терке; Хорошо отжать влагу с него; Добавить к кабачку яйцо, соль и перец; Выдавить к смеси чеснок; Все перемешать; Через сито просеять муку к кабачкам; Перемешать все до однородной массы; Разогреть масло на сковороде; Ложкой сформировать драники; Обжарить их с обеих сторон.

Подавать драники нужно теплыми и со сметанной. Это простой и вкусный рецепт, который всегда актуален в сезон кабачков.