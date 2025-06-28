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Легкие и сочные: как приготовить идеальные драники из кабачков

Опубликовано: 28 июня 2025 20:03
Легкие и сочные: как приготовить идеальные драники из кабачков
Легкие и сочные: как приготовить идеальные драники из кабачков
Городовой ру

Шеф-повар рассказал, как он готовит это вкусное и простое блюдо.

Драники бывают из разных продуктов, но именно летом стоит их готовить из кабачков. Это блюдо тогда получается особенно нежным, сочным и вкусным.

Молодые кабачки, которые как раз поспевают, легко приготовить, а драники из них не будут тяжелыми, что идеально для лета.

Это блюдо универсально, подходит как для завтрака, обеда, так и для ужина. Кабачковые драники готовят часто, и они никогда не надоедают, а рецепты легко адаптируются под разные вкусы и настроение.

Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар

Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с «Городовым» своим рецептом кабачковых драников.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Кабачок 1 кг
Яйцо куриное 1 шт
Мука 70 гр
Чеснок 10 гр
Соль по вкусу
Перец по вкусу
Растительное масло для жарки

Приготовление

  1. Молодой кабачок натереть на крупной терке;
  2. Хорошо отжать влагу с него;
  3. Добавить к кабачку яйцо, соль и перец;
  4. Выдавить к смеси чеснок;
  5. Все перемешать;
  6. Через сито просеять муку к кабачкам;
  7. Перемешать все до однородной массы;
  8. Разогреть масло на сковороде;
  9. Ложкой сформировать драники;
  10. Обжарить их с обеих сторон.

Подавать драники нужно теплыми и со сметанной. Это простой и вкусный рецепт, который всегда актуален в сезон кабачков.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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