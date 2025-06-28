Легкие и сочные: как приготовить идеальные драники из кабачков

Драники бывают из разных продуктов, но именно летом стоит их готовить из кабачков. Это блюдо тогда получается особенно нежным, сочным и вкусным.
Молодые кабачки, которые как раз поспевают, легко приготовить, а драники из них не будут тяжелыми, что идеально для лета.
Это блюдо универсально, подходит как для завтрака, обеда, так и для ужина. Кабачковые драники готовят часто, и они никогда не надоедают, а рецепты легко адаптируются под разные вкусы и настроение.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Кабачок
|1 кг
|Яйцо куриное
|1 шт
|Мука
|70 гр
|Чеснок
|10 гр
|Соль
|по вкусу
|Перец
|по вкусу
|Растительное масло
|для жарки
Приготовление
- Молодой кабачок натереть на крупной терке;
- Хорошо отжать влагу с него;
- Добавить к кабачку яйцо, соль и перец;
- Выдавить к смеси чеснок;
- Все перемешать;
- Через сито просеять муку к кабачкам;
- Перемешать все до однородной массы;
- Разогреть масло на сковороде;
- Ложкой сформировать драники;
- Обжарить их с обеих сторон.
Подавать драники нужно теплыми и со сметанной. Это простой и вкусный рецепт, который всегда актуален в сезон кабачков.