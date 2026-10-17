Всего 2 ложки на ночь — и под пленку: волосы мягкие, словно шёлк — секрет ухода за редеющими прядями из Индии

Если волосы стали сухими и потеряли объем, то привычным шампунем ограничиться не получится. В качестве дополнительного ухода можно использовать пажитник - семена этого растения активно используют в Индии.
Из семян пажитника можно приготовить маску. Ее наносят перед мытьем головы, выдерживают время, после чего смывают. Маска делает волосы более послушными и мягкими.
Почему именно пажитник
Семена этого растения имеют в составе растительные полисахариды, белки, лецитин и прочие активные вещества. Во время замачивания они выделяют слизь, поэтому консистенция становится скользкой.
Маска смягчает волосы, из-за чего они меньше путаются и проще расчесываются. В Индии считают, что пажитник улучшает рост волос, но клинические исследования пока это не подтверждают.
Приготовление маски
Понадобится всего два ингредиента:
- семена пажитника - 2 столовые ложки;
- вода - 150 мл.
Семена нужно высыпать в емкость, залить водой и оставить на ночь. Утром жидкость следует слить, а зерна измельчить с помощью блендера до пастообразной консистенции.
Наносить пасту необходимо только на влажные волосы, выдерживать маску достаточно 15-20 минут. Для смывания подойдет обычный мягкий шампунь.
Совет: при сильно густой консистенции пасты следует разбавить ее водой, сообщает vluki.ru.
Для получения необходимого эффекта достаточно использовать маску один раз в неделю. Если на коже появляются покраснения, то следует отказаться от домашней процедуры.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова использует маску из пажитника 2 раза в неделю. Она наносит пасту на волосы, после чего заматывает голову не только пищевой пленкой, но и полотенцем. Это позволяет усилить действие состава.
Фото: Сгенерировано ИИ
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