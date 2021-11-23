«Ржут в голос»: похороны Гаркалина не обошлись без скандального происшествия

Сегодня в учебном театре ГИТИСа прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным. Артист умер в Коммунарке от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Медики не смогли спасти артиста, страдающего сердечными заболеваниями.

Валерий являлся преподавателем ГИТИСа, поэтому было решено провести церемонию прощания в здании института. У самого гроба сидела единственная дочь актера Ника Гаркалина. Вид женщины свидетельствовал о глубоком горе. Рядом с Никой расположились самые близкие друзья усопшего.