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«Ржут в голос»: похороны Гаркалина не обошлись без скандального происшествия

Опубликовано: 23 ноября 2021 15:18
«Ржут в голос»: похороны Гаркалина не обошлись без скандального происшествия
«Ржут в голос»: похороны Гаркалина не обошлись без скандального происшествия
Legion-Media

Прощание с артистом омрачил неуместный смех его студенток

Сегодня в учебном театре ГИТИСа прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным. Артист умер в Коммунарке от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Медики не смогли спасти артиста, страдающего сердечными заболеваниями.

Валерий являлся преподавателем ГИТИСа, поэтому было решено провести церемонию прощания в здании института. У самого гроба сидела единственная дочь актера Ника Гаркалина. Вид женщины свидетельствовал о глубоком горе. Рядом с Никой расположились самые близкие друзья усопшего.

Корреспондент «ЭГ», пришедший на похороны, заметил, что не все присутствовавшие проявляли уместные эмоции. Наряду с плачущими родственниками и друзьями в зале находились студентки Валерия. Журналист сообщил, что из угла, где расположились девушки, периодически был слышен смех. «Тут толпа. В зале смеются над шутками выступающих, — рассказал журналист. — Ржут в голос».

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Автор:
Оксана Иванова
Шоу-бизнес
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