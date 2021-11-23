«Ржут в голос»: похороны Гаркалина не обошлись без скандального происшествия

Сегодня в учебном театре ГИТИСа прошла церемония прощания с Валерием Гаркалиным. Артист умер в Коммунарке от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Медики не смогли спасти артиста, страдающего сердечными заболеваниями.
Валерий являлся преподавателем ГИТИСа, поэтому было решено провести церемонию прощания в здании института. У самого гроба сидела единственная дочь актера Ника Гаркалина. Вид женщины свидетельствовал о глубоком горе. Рядом с Никой расположились самые близкие друзья усопшего.
Корреспондент «ЭГ», пришедший на похороны, заметил, что не все присутствовавшие проявляли уместные эмоции. Наряду с плачущими родственниками и друзьями в зале находились студентки Валерия. Журналист сообщил, что из угла, где расположились девушки, периодически был слышен смех. «Тут толпа. В зале смеются над шутками выступающих, — рассказал журналист. — Ржут в голос».