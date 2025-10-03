«Очень мило и уютно»: петербургская трапезная, где икона соседствует с Василием Ложкиным, а цены радуют

Новости по теме

Осень — время настоящих петербуржцев: три маршрута для погружения в атмосферу города

В Питере пить, но только кофе: как Северная столица стала меккой любителей бодрящего напитка

«Атмосферу города планомерно убивают»: петербуржцы не верят, что Апраксин двор приведут в порядок

Дата, адрес, надпись на английском: на что обращать внимание при покупке пачки кофе

В гранулах арабики не обнаружено? Что мы на самом деле пьем под видом растворимого кофе

