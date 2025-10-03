Городовой / Город / «Очень мило и уютно»: петербургская трапезная, где икона соседствует с Василием Ложкиным, а цены радуют
«Очень мило и уютно»: петербургская трапезная, где икона соседствует с Василием Ложкиным, а цены радуют

Опубликовано: 3 октября 2025 14:00
Монастырские пышки
Городовой ру

«Монастырские пышки»: где духовность встречается с современностью.

В Петербурге, на набережной Лейтенанта Шмидта, 27, расположена трапезная при Успенском соборе, которая удивляет своим подходом к посетителям.

Кафе «Монастырские пышки» сочетает в себе атмосферу тихого прошлого и современные штрихи, создавая уникальное место для отдыха и подкрепления.

Светский интерьер с иконой в углу

В отличие от традиционных храмовых заведений, трапезная при Успенском подворье отличается «совершенно светскими интерьерами».

На стенах соседствуют современные постеры, включая работы Васи Ложкина, и скромно расположенные иконы.

«Красивая деревянная мебель, фото в темных рамах, диванчики» создают «очень располагающую обстановку» в ретро-стиле, подчеркивая возраст здания, ровесника храма.

«Душевно и недорого»: меню для каждого

Меню трапезной разнообразно: от полноценных обедов за «295 рублей» до «большого выбора выпечки и непременных питерских пышек».

Как пишут на официальном сайте подворья, гостям предложат «хороший выбор напитков», включая квас и морсы, что особенно актуально в петербургскую жару летом.

Кофе варится в современной машине. Посетители отмечают:

«Парень за стойкой обслуживает быстро, подшучивает немного, такая домашняя обстановка, так душевно и приятно».

«Выход в реальность» после чашки чая

Особенностью трапезной является ее способность создать ощущение «тихого прошлого».

Надпись на двери «выход в реальность» наглядно демонстрирует, что после посещения этого уголка спокойствия, возвращение в шумный современный город требует некоторого времени на адаптацию.

«Очень мило и уютно, замечательные там люди работают, все приятно и со вкусом обустроено и цены очень даже демократичные», — отмечают петербуржцы.

Православная кухня и не только

В кафе соблюдается церковный календарь, предлагая постные блюда в соответствующие периоды.

Ценители чая могут насладиться «изысканным вкусом напитка разных сортов», а кофеманы — ароматным зерновым кофе.

Кафе открыто для всех: прихожан, горожан и гостей города, предоставляя возможность «пообедать или поужинать» в приятной атмосфере.

Автор:
Ксения Пронина
Город
