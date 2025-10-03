Городовой / Общество / Как не купить яд под видом вина или водки: обращаем внимание на коды и акцизы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Архитектурный код Дома Зингера: что скрывают валькирии на Невском? Город
Не все петербуржцы об этом знают: как Лигово и Лиговский проспект связаны между собой Город
Как Борис Термен изобрёл «голос из иного мира»: история первого в мире синтезатора Город
«Массивные свищи, заклеенные «холодной сваркой»: как определить, что дом затрещит по швам Общество
От великого князя до Дома учёных: библиотека, не меняющая своего предназначения 150 лет Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

Как не купить яд под видом вина или водки: обращаем внимание на коды и акцизы

Опубликовано: 3 октября 2025 15:30
покупка алкоголя
Как не купить яд под видом вина или водки: обращаем внимание на коды и акцизы
Фото: Городовой.ру

Минздрав предупреждает о вреде легального спиртного, с фальсификатом не поможет даже молитва.

История с «Мистером Сидром», где от метанола пострадали более ста человек, снова показала: алкоголь в России — это рулетка. Поддельный спиртосодержащий товар по-прежнему легко попадает на прилавки, а отличить его от легального покупателю непросто.

Эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов объясняет: даже в Китае метанол и этанол обозначаются одним и тем же иероглифом, и на этом многие производители экономят.

Рынок суррогата растёт: по данным «Трезвой России», в 2023-м до 60% алкоголя могло быть контрафактным. Директор Центра исследований рынка Вадим Дробиз напоминает, что Россия давно «пивная страна», но именно слабоалкогольные напитки часто уходят в тень.

С апреля 2023 года пиво и сидр начали маркировать системой «Честный знак». Любой может отсканировать код и проверить путь бутылки от завода до магазина.

Руководитель Центра разработки алкогольной политики Павел Шапкин советует: смотреть на акциз, голограмму и цену. Настоящий сидр не стоит дешевле 200 рублей. Проверить крепкий алкоголь можно и дома: «Голубое пламя — этанол, зелёное — метанол. Последний пить категорически нельзя», — поясняет эксперт.

Самый жёсткий рецепт даёт токсиколог НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Олег Кузнецов: если яд всё же попал внутрь, спасает… водка. «Организм в первую очередь перерабатывает этанол, и это тормозит действие метанола», — говорил он в беседе с «Известиями».

Вывод прост: дешевый алкоголь без маркировки — билет в морг. Настоящий алкоголь — это лицензия, акциз, штрихкод и адекватная цена. Всё остальное — опасный эксперимент.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще