Шесть курортов, куда не стоит отправляться летом: вместо отдыха получите кучу проблем

При планировании отпуска важно тщательно изучить место, в которое вы собираетесь лететь. Ведь будет очень неприятно, если вместо чистого песка и теплого моря вы столкнетесь с плохим климатом, обилием надоедливых насекомых или природными катаклизмами. Вот шесть таких мест, которые не очень подходят для летнего отдыха.

Карелия

Местность славится чистейшими озерами, многочисленными реками и густыми лесами. Но летом все это меркнет на фоне одной главной проблемы — агрессивные комары и мошки. Такого количества кровососущих не встречается, пожалуй, нигде. Поэтому разумнее отложить поездку в Карелию на осень. А если все же очень хочется побывать там летом, то придется запастись большим количеством репеллентов, чтобы себя обезопасить.

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Байкал

Побывавшие там и зимой, и летом туристы отмечают, что в теплое время года на озере попросту не так красиво. Вы не получите тех же впечатлений, что зимой, когда Байкал покрывается черно-синим льдом и выглядит как в сказке. Летом это просто большое озеро, которое по красоте не уступает тому же Ладожскому. Так что если вы планируете поездку в надежде получить как можно больше эмоций, лучше перенести ее на зиму.

ОАЭ

Летом температура в Эмиратах достигает аж 50 градусов тепла. При такой отметке тяжело не то что осматривать достопримечательности — даже из отеля выходить не хочется.

Отдых в такую погоду не просто изнурителен, но и опасен для здоровья, особенно если у человека имеются проблемы с сосудами и сердцем. Лучше всего отправляться в Дубай или Абу-Даби осенью, когда температура спадет до более комфортной.

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Мексика

И хотя Мексику принято считать круглогодичным курортом, летние тропические ливни — повод поспорить с этим утверждением. Они краткосрочные и не холодные, но могут здорово помешать прогулкам и экскурсиям: придется ходить в мокрой одежде, которая то и дело прилипает к телу. К тому же, после ливней здесь становится еще душнее, а не свежее. А еще есть очень большая вероятность ураганов.

Индия

В Индии ситуация очень похожа на ту, что в Мексике. Только дожди здесь сильнее, а на море еще и бывает шторм. В это время дороги размывает, а повышенная влажность делает пребывание в стране не очень комфортным. Знающие туристы советуют проводить лето только в северной части страны — в Гималаях.

Сейшелы

Летом здесь бушуют ветра, которые поднимают сильные волны. По этой причине купаться на островах не безопасно. Перебраться в случае чего на соседний остров — тоже не вариант, есть риск попасть в шторм. Поэтому любоваться Сейшелами лучше весной или осенью, советует портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru