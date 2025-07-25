Шум и доставка: почему нельзя просто закрыть ПВЗ в жилых домах

В России вновь обсуждается вопрос, который волнует многих жителей крупных городов — запрет на размещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторов на первых этажах жилых домов.

Эта тема активно всплыла в СМИ после инициативы сенатора Олега Голова, который направил предложения в Роспотребнадзор с аргументами, что такие объекты создают неудобства.

Однако эксперты, бизнес и сами жители настроены неоднозначно. Разбираемся, почему этот вопрос так важен, и что может измениться, если запрет все-таки введут.

Почему предлагают запретить ПВЗ и дарксторы в жилых домах?

Основной аргумент сторонников запрета — ухудшение условий жизни для жителей домов.

Связано это с шумом и суетой от погрузочно-разгрузочных работ, особенно в ночное и дневное время отдыха; загромождением дворов и подъездов большими машинами.

Все это увеличивает трафик, загрязняет воздух и создает шум.

Какие могут быть последствия запрета?

Эксперты и представители рынка предупреждают, что запрет ПВЗ и дарксторов в жилых домах приведет к серьезным проблемам, в том числе для потребителей и малого бизнеса.

По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, если запрет примут, около 90% пунктов придется закрыть, поскольку они ориентированы именно на удобное расположение рядом с домом.

Переезд ПВЗ и дарксторов в отдельно стоящие здания, промзоны или торговые центры приведет к увеличению логистических расходов и сроков доставки заказов, пишет Росбалт.

Это спровоцирует сложности для жителей отдаленных районов и малых городов. В таких местах ПВЗ часто заменяют магазины и торговые центры, и их закрытие сделает доступ к товарам хуже.

Большинство ПВЗ принадлежит малому и среднему бизнесу — индивидуальным предпринимателям, которые рискуют потерять заработок из-за повышенных требований.

Увеличение автотрафика и курьерских доставок. При закрытии ПВЗ люди будут чаще заказывать доставку «до двери», что увеличит количество машин и нагрузку на инфраструктуру.

Как реагируют на инициативу бизнес и общество?

Компании Ozon и Wildberries резко высказались против идеи запрета ПВЗ и дарксторов в жилых домах. Они подчеркивают, что пункты выдачи — это важная часть городской инфраструктуры.

По данным опросов, две трети россиян считают удобным иметь ПВЗ рядом с домом, а многие даже хотят появления новых точек.

Сравнение с другими мерами в сфере городской застройки

Интересно отметить, что в Петербурге недавно приняли закон, который четко разграничивает рестораны и небольшие «наливайки» — мелкие точки продажи алкоголя, которые часто располагаются в жилых домах.

Закон ограничил продажу алкоголя в таких заведениях, запретил их круглосуточную работу. Жители жаловались на шум, мусор и пьяных посетителей, что снижало качество жизни.

Однако закон вызвал опасения у малого бизнеса, так как многие заведения не смогли быстро адаптироваться и были вынуждены закрываться.

Аналогично, запрет ПВЗ в жилых домах преследует цель улучшить комфорт жильцов, но может привести к закрытию множества малых компаний и ухудшению доступности услуг.

Пока законопроект только обсуждается, но этот вопрос понемногу меняет наше представление о том, как должна развиваться городская инфраструктура в эпоху онлайн-торговли.