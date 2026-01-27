Сколько ехать на машине от Санкт-Петербурга до Кемерова?

Расстояние от Санкт‑Петербурга до Кемерова на машине — порядка 4 200 км. В пути придётся провести примерно два дня и полтора часа, если двигаться в среднем темпе около 70 км/ч и не делать длительных остановок.

Сколько денег надо на поездку?

Стоимость поездки в первую очередь зависит от расхода топлива. Допустим, ваш автомобиль расходует 10 литров на сотню километров, а бензин стоит 66 рублей за литр. В таком случае на дорогу туда‑обратно уйдёт более 55 тысяч рублей только на горючее. Если машина работает на дизеле, расчёт будет иным — нужно учитывать другой расход и цену топлива.

Помимо бензина, придётся заложить в бюджет и другие расходы. На маршруте встречаются платные участки, например, на трассе М11. Также не стоит забывать о еде и ночлеге — если поездка растянется на пару дней, понадобятся остановки в придорожных гостиницах или мотелях.

Через какие города пролегает маршрут?

Маршрут пролегает через несколько регионов: Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Кировскую области, Пермский край, Свердловскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую и Кемеровскую области. На каждом отрезке пути свои особенности: где‑то дороги ровные и широкие, а где‑то — с ямами и затяжными подъёмами.

Что может повлиять на поездку?

Погодные условия способны серьёзно повлиять на поездку. Зимой не исключены снегопады, гололёд и метели, особенно на Урале и в Сибири. Осенью и весной возможны дожди и туманы, снижающие видимость. Даже летом на дальних перегонах могут случиться грозы или сильный боковой ветер. Всё это замедляет движение и требует повышенной концентрации.

Пробки и ремонтные работы — ещё один фактор, способный растянуть время в пути. На подъездах к крупным городам, вроде Москвы или Екатеринбурга, заторы случаются регулярно.

