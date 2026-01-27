Почему ваши орхидеи мрут без прозрачного горшка: зато с ним колосятся, как на прикормке

Прозрачные кашпо для орхидей — это не просто дань моде или способ показать экзотические корни. Это важнейшее условие, продиктованное самой природой растения, от которого зависит его здоровье и цветение.

Причина — в происхождении цветка

В естественной среде большинство домашних орхидей (например, популярный фаленопсис) растут не в земле, а на коре деревьев в тропических лесах. Их корни свободно висят в воздухе, цепляясь за опору, и активно участвуют в процессе фотосинтеза, как и листья. Они имеют зелёный цвет и нуждаются в свете.

Что происходит в непрозрачном горшке

Помещая орхидею в обычный, непрозрачный горшок, мы лишаем её корневую систему жизненно важного света. Это ослабляет растение, замедляет рост и может привести к проблемам со здоровьем. Кроме того, прозрачные стенки позволяют легко контролировать состояние корней и влажность субстрата, не тревожа цветок лишний раз. Так вы сразу увидите, когда нужно полить или если началось загнивание.