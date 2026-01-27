Сколько километров от Москвы до Санкт-Петербурга?

Расстояние от Москвы до Санкт‑Петербурга зависит от выбранного маршрута. По прямой (воздушная линия) — около 634 км. По железной дороге — примерно 650 км. Если ехать на автомобиле, то по платной трассе М‑11 «Нева» выйдет около 705 км, а по бесплатной М‑10 «Россия» — чуть больше, порядка 720 км.

На чем можно добраться от Москвы до Питера?

Если отправиться на машине, в пути можно провести от 6 до 10 часов — всё зависит от загруженности дорог и выбранного маршрута. На платной М‑11 средняя скорость выше: при темпе 110–120 км/ч доехать получится за 6–7 часов. На бесплатной М‑10 путь займёт больше времени: 8–10 часов. Зато не придётся платить за проезд.

На поезде добраться удобнее и предсказуемее. Самый быстрый вариант — «Сапсан»: он преодолевает расстояние примерно за 3 часа 40 минут. Билет в эконом‑классе начинается от 3 500 рублей. Есть и более бюджетные варианты — ночные поезда, которые идут 7–9 часов, а также «Ласточка» — время в пути около 5,5 часов. Все поезда отправляются с Ленинградского вокзала Москвы и прибывают на Московский вокзал Петербурга.

Самолёт — самый быстрый способ по времени в пути: сам перелёт занимает около 1 часа 30 минут. Но если учитывать дорогу до аэропорта, регистрацию, досмотр и получение багажа, общее время «от двери до двери» может растянуться до 4–5 часов. Стоимость билета варьируется: стартовая цена — от 3 000 рублей, но зависит от авиакомпании, даты и времени рейса.

Есть и автобус — самый экономный вариант. Билет можно найти от 1 200 рублей, но в пути придётся провести 9–12 часов. Рейсы ходят регулярно, в том числе ночью, и подходят тем, кто хочет сэкономить.

В итоге выбор зависит от приоритетов: если главное — скорость, стоит рассмотреть «Сапсан» или самолёт; если важна экономия — автобус или ночной поезд; а если хочется свободы и возможности делать остановки по пути — автомобиль.