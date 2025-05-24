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Солдатская каша изменилась навсегда из-за Суворова: придумал добавлять в нее топор

Опубликовано: 24 мая 2025 16:02
Солдаты на привале
Солдатская каша изменилась навсегда из-за Суворова: придумал добавлять в нее топор
Фото: Городовой.ру

Великий полководец был реформатором во многих отраслях.

Все мы с детства знаем сказку про «кашу из топора», где смекалистый солдат угощает жадную хозяйку наваристой кашей, сваренной якобы из обычного топора.

Однако мало кто знает, что реальная история, отчасти напоминающая сказочный сюжет, произошла в русской армии во время легендарного перехода Суворова через Альпы. Именно с этим событием многие связывают появление «Суворовской каши» — символа солдатской находчивости и сплочённости.

В горах без еды

Осенью 1799 года армия Александра Суворова совершала тяжелейший переход через Альпы. Солдаты были истощены, запасы продовольствия подходили к концу, союзники не спешили с подмогой, и каждый день сопровождался не только изнурительными переходами, но и боями с французами.

В такой обстановке дух мог бы сломиться у любого, но не у суворовцев. Во время одной из остановок в монастыре Святого Иосифа в швейцарских горах было решено собрать военный совет.

Командиры докладывали: еды нет, враг рядом, помощь не идёт. Кто-то даже сказал, что положение безвыходное. Тогда Суворов, выслушав всё это, сказал свою знаменитую фразу: «Мы — русские!» — и предложил необычное решение.

Каша из общего котла

Суворов приказал собрать у всех солдат по горсти того, что у них осталось: у кого сухарь, у кого горсть крупы, луковица или кусочек сала.

Всё, что могли отдать — складывали в большой котёл. Люди верили своему полководцу, и никто не стал утаивать даже крошек. Всё это сварили вместе, приправили оставшейся солью и салом — так и получилась «Суворовская каша».

В котле варилось сразу несколько видов круп: перловка, пшено, горох. Добавлялись овощи, кусочки хлеба, немного сала. И пусть это было собрано по крупицам — солдатская вера в командира и простая смекалка сделали чудо. Каша получилась наваристой, сытной и, что важнее, стала настоящим актом единства и поддержки друг друга.

Сказка — быль?

Некоторые исследователи считают, что именно этот случай мог стать основой народной сказки «Каша из топора», ведь легенда о каше, сваренной на пустом месте, с вдохновляющим командиром и голодной армией, действительно похожа на сказку. Только в сказке — солдат и топор, а в жизни — великий Суворов и армия, не утратившая духа даже в суровых Альпах.

С тех пор каши из нескольких круп стали в армии символом выручки и солдатской смекалки. А «Суворовская каша» вошла не только в поваренные книги, но и в историю — как пример того, что даже из ничего можно сделать многое, если есть воля, вера и товарищество.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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