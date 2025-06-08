«Список достаточно широкий»: эти фрукты летом могут спровоцировать диабет (если есть бездумно)

Это не виноград и не банан.

Лето — сезон фруктов, но не все дары природы одинаково полезны. Некоторые из них могут стать настоящей ловушкой для людей с нарушением обмена глюкозы. К.м.н., диетолог Дарья Русакова в беседе с «Городовым» рассказала, какие фрукты особенно опасны и способны спровоцировать диабет (в случае, если уже есть преддиабет).

Главный антагонист — арбуз. Несмотря на освежающий вкус и высокое содержание воды, его гликемический индекс достигает 72. Это означает, что арбуз практически мгновенно повышает уровень сахара в крови. А учитывая, что едят его порциями далеко не в 100 грамм, как советуют врачи, риск перегрузки глюкозой резко возрастает.

Опасность не только в сахаре

Фруктоза при избытке превращается в жир в печени, усиливает инсулинорезистентность и провоцирует повышение мочевой кислоты — это путь к подагре и камням в почках, — предупреждает Русакова. Поэтому преддиабетикам, а тем более диабетикам, стоит исключить или строго ограничить:

Арбуз

Дыню

Виноград

Манго

Хурму

Переспелые бананы

Что можно?

По словам диетолога, безопасными остаются ягоды с низким ГИ — клубника, малина, черника, смородина, а из фруктов — зеленые яблоки, абрикосы, сливы, грейпфрут.

В целом стоит учитывать, что в последнее время число диабетиков в стране растет, многие даже не подозревают, что находятся в группе риска.

«Список достаточно широкий. Ну и если уж вы употребляете, то порция не должна превышать 100 грамм за раз. И не стоит употреблять сладкие фрукты и ягоды в вечернее время», — отмечает Русакова.

К безопасным овощам диетолог относит огурцы, кабачки и авокадо.