Странные суеверия и праздники: эти привычки россиян иностранцам не понять

У каждого народа есть свои особенности поведения, традиции и обычаи. И жителям других стран они не всегда кажутся резонными и понятными. Например, россияне не могут понять демонстративную приветливость американцев, но тем есть, что этому противопоставить.

Посидеть на дорожку

Даже те, кто далек от суеверий, часто следуют этой привычке. Считается, что если сесть на диван, стул или кресло, то предстоящая поездка пройдет успешно. В этом действии есть и практическая ценность — можно дать себе время вновь подумать, ничего ли ты не забыл дома.

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Высшее образование — обязательно

Детям и подросткам в России с детства твердят, что без высшего образования никуда. Сразу после окончания школы выпускники стремятся поступить хоть куда-нибудь, чтобы заполучить заветную «корочку». Однако такая спешка не всегда бывает полезна. Согласно исследованию 2024 года, лишь 33% россиян работают по специальности. А вот в западных странах выпускники часто берут gap year — годовой перерыв, чтобы понять, чем они на самом деле хотят заниматься.

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Тапочки для дома

Жители США, Южной Америки, Австралии, Западной Европы вовсе не привыкли снимать обувь дома, а тем более носить тапочки. Связано это прежде всего с тем, что оплата отопления там влетает в копеечку. Чтобы сэкономить, порой приходится мерзнуть. В России же такой проблемы нет, поэтому после захода в дом принято разуваться. А чтобы было еще комфортнее, можно надеть мягкие тапочки.

Поздравление «С легким паром!»

Подобной фразы нет ни в одном другом языке. Даже финны, которые обожают сауну так же, как русские баню, предпочитают обходиться без поздравлений. Гостям из-за рубежа выражение просто кажется бессмысленным.

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Старый Новый год

Иностранцам сложно понять смысл этого мероприятия. Да и само название обычно вводит их в тупик.

«Для нас к середине января все праздники уже закончились. Кажется странным отмечать что-то 13-го числа», — поделилась жительница Голландии Катрина в беседе с порталом РИАМО.

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