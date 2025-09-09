«Нельзя было сделать ДНК-тестирование»: почему брачные законы Древней Руси кажутся аморальными

Представления о браке и добрачных отношениях на Древней Руси значительно отличались от современных. И некоторые традиции могут не только удивлять, но и пугать.

Каким было понятие “пробного брака” на Руси и почему не всегда обязательно было жениться до появления потомства?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила исследователь фольклора, лидер фолк-группы «Уста», автор блога «Прялочка времени» Светлана Исаева.

Она много лет изучает брачные традиции на Руси и даже по их мотивам придумала спектакль, который показывают на петербургских сценах.

«Чистота крови» и «исключения из правил»: что такое «пробный брак»?

“Если мы говорим о Руси после крещения, то чистота и невинность невесты — это главное вообще ее достояние. Даже иногда ценнее, чем приданное, и обусловлено это чистотой крови. Не было генетического анализа, нельзя было сделать ДНК-тестирование”, — поясняет Светлана Исаева.

Тогда “чистота крови” невесты была залогом здоровья потомства и, соответственно, успеха рода.

“Пробный брак” действительно существовал, но, по словам Исаевой, “это было скорее исключением из правил”. Чаще всего он проявлялся в особых условиях — например, во время войн, когда мужчин забирали в солдаты на долгие годы.

"Девушку брали в семью по сговору семей, под жесткий надзор свекра, свекрови, заключалось определенное там соглашение, и молодые жили до первого зачатия. Но, опять-таки, повторюсь, это было не распространено".

Или муж мог оказаться бесплодным.

"Не справившегося со своими обязанностями, например, мужа, мог подменить брат, отец и так далее. Не было искусственного оплодотворения, но были такие вещи, как были мужчины рода, которые могли и закрыть данную погрешность молодого мужа".

“Когда на 25 лет молодого мужика забирали в солдаты, то часто свекр спал со своими невестками”, — приводит пример исследователь.

В таких случаях “пробный брак” подразумевал жизнь молодых под надзором старших до первого зачатия, но это не было широко распространенной практикой.

"По крайней мере, чистота невесты, пришедшей в дом мужа, где она под поглядом сестер, свекрови, свекров и многочисленной семьи, было понятно, от кого она родила этих детей".

"Никто не хотел чужих детей воспитывать. И не только потому, что чужие дети, а еще потому, что это наследство, да, это переходы благосостояния семьи".

Церковь против «греховодничества»: где проходит черта?

Православная церковь, напротив, всячески осуждала любые формы соития вне брака, вознося таинство венчания.

“Понятно, что грехопадение, потому что пробный брак — это что? Это греховодничество”, — подчеркивает Исаева.

Церковь видела в этом “смертный грех”, и только исключительные обстоятельства, связанные с угрозой вымирания рода или демографическим кризисом, могли служить оправданием для отклонения от строгих правил.

«Общаковые» дети и примаки: нестандартные ситуации

Истории могли развиваться и в обратную сторону.

“Такая же история могла быть и в сторону жениха”, — отмечает Исаева.

Были случаи, когда парни становились “примаками”, приходя в семью богатой дочери. Это также делалось “для продления рода, когда действительно совсем было плохо с мужским населением”.

Иногда в деревнях существовала традиция “общаковых” детей, которые воспитывались общиной.

“Для девушки быть, грубо говоря, порченой — это тоже, в общем, грех”, — объясняет исследователь.

В таких ситуациях мать могла забрать ребенка, скрывая факт беременности девушки, но “все равно чистота невесты — это залог, так сказать, успеха”.