Петербуржцы сметают ушанки: что стоит за меховым ажиотажем?

Спрос на этот аксессуар за последний месяц вырос в четыре раза.

В Петербурге в последние месяцы наблюдается заметное увеличение интереса к народным головным уборам и аксессуарам, которые традиционно ассоциируются с российской культурой.

Жители города на Неве в четыре раза чаще стали покупать шапки-ушанки в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает «Деловой Петербург».

По мнению специалистов, на моду влияет возвращение стиля восьмидесятых и девяностых годов прошлого века.

Покупатели проявляют растущий интерес и к другим привычным элементам одежды прошлого. Например, зафиксирован прирост спроса на меховые шапки-«кубанки» на 64%.

В среднем за изделие из искусственного меха покупатель отдаёт порядка 1 600 рублей.

Популярность переживают и павлово-посадские платки: продажи шали возросли на 72%, что говорит о возвращении к традиционным образам в гардеробе.

Средняя стоимость таких платков также составляет примерно 1 600 рублей. Однако на рынке встречаются винтажные изделия, цена которых может достигать 500 рублей.

Помимо головных уборов, в городе вновь стали востребованы традиционные формы обуви, такие как лапти и валенки. Эти предметы петербуржцы используют не только для повседневной носки, но и для украшения интерьера.

Поздней осенью в Петербурге отмечено яркое возвращение интереса к национальным мотивам не только в одежде, но и в аксессуарах.

Ранее сообщалось, что Рождественская ярмарка в Петербурге будет оформлена в русском стиле.