Кому аплодировал Петербург: подведены итоги Всероссийской литературной премии имени Алексея Толстого

Опубликовано: 5 ноября 2025 18:00
В номинации «Детская литература» премии победила Ирина Лисова с повестью «Девочка, которая хотела летать».

В Доме писателя в Санкт-Петербурге подвели итоги литературного конкурса, посвящённого памяти Алексея Константиновича Толстого, сообщает 78.ru.

Эта премия организована местным отделением Союза писателей России и призвана отмечать лучшие работы в жанре историко-патриотической литературы.

Рассматривалось более пятидесяти заявок из разных регионов страны.

В категории поэзии выделили Никиту Брагина, представившего сборник «Сербская рапсодия». Ольга Рожнёва получила высокую оценку жюри за роман «Тихая пристань», в обоих произведениях подчёркнуто глубокое раскрытие внутреннего мира героев российской истории.

В разделе документальной прозы лучшей была названа книга Александра Циберкина «На той войне…», где подробно рассказывается о событиях, связанных с Финской войной 1939–1940 годов.

Победителем в области публицистики стал Иван Карасёв с работой «Закат демократии». В номинации драматургии отмечена пьеса Юрия Бутунина под названием «Белый цветок».

В этом году впервые ввели раздел, посвящённый литературе для детей. Лауреатом новой категории стала Ирина Лисова, написавшая повесть «Девочка, которая хотела летать».

В произведении рассказывается о Лидии Зверевой — первой женщине-пилоте в истории нашей страны.

Организаторы подчеркнули, что уровень представленных на рассмотрение работ оказался весьма высоким.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге выступили с инициативой учредить премию имени Людмилы Вербицкой.

Юлия Аликова
