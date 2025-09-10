Городовой / Город / Петербург готовится к ремонту Дворцового моста: какие ограничения ждут местных жителей и туристов
Петербург готовится к ремонту Дворцового моста: какие ограничения ждут местных жителей и туристов

Опубликовано: 10 сентября 2025 13:33
Дворцовый мост
Петербург готовится к ремонту Дворцового моста: какие ограничения ждут местных жителей и туристов
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look

Недавно петербуржцы пережили временные ограничения на Невском проспекте, теперь на очереди Дворцовый мост.

В Петербурге с середины сентября начнется ремонт одного из главных транспортных узлов — Дворцового моста, но проезд по мосту не закроют полностью.

Как будут организованы работы

Ремонт пройдет в три этапа с 16 сентября по 15 октября. В первые десять дней ограничат движение с Университетской набережной в сторону Дворцовой и Английской, пишет ДП.

С 26 сентября по 5 октября на мосту оставят только по две полосы для проезда в каждом направлении. А последний этап ограничит движение в обратную сторону: с Дворцовой и Английской набережных к Университетской.

Движение по мосту не остановят полностью, а разводка моста будет идти по обычному графику, как и раньше.

Автор:
Юлия Аликова
Город
