Петербург готовится к ремонту Дворцового моста: какие ограничения ждут местных жителей и туристов

В Петербурге с середины сентября начнется ремонт одного из главных транспортных узлов — Дворцового моста, но проезд по мосту не закроют полностью.
Как будут организованы работы
Ремонт пройдет в три этапа с 16 сентября по 15 октября. В первые десять дней ограничат движение с Университетской набережной в сторону Дворцовой и Английской, пишет ДП.
С 26 сентября по 5 октября на мосту оставят только по две полосы для проезда в каждом направлении. А последний этап ограничит движение в обратную сторону: с Дворцовой и Английской набережных к Университетской.
Движение по мосту не остановят полностью, а разводка моста будет идти по обычному графику, как и раньше.