Городовой / Общество / Суд отменил жесткие правила «Победы» для ручной клади: что и в каком количестве теперь можно взять с собой в самолет
Суд отменил жесткие правила «Победы» для ручной клади: что и в каком количестве теперь можно взять с собой в самолет

Опубликовано: 10 сентября 2025 14:02
Багаж
Суд отменил жесткие правила «Победы» для ручной клади: что и в каком количестве теперь можно взять с собой в самолет
globallookpress/ IMAGO/TOBIAS STEINMAURER

Специалисты считают, что новые правила помогут улучшить сервис и сделают авиакомпанию более привлекательной для пассажиров.

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Нововведения вступили в силу после решения московского суда, который признал старые ограничения слишком строгими.

Теперь вес ручной клади не ограничен. Раньше можно было брать только вещи весом до 5 килограммов, а сейчас пассажиры вправе взять с собой более тяжелые сумки, если они проходят по размеру.

Габариты одного места ручной клади увеличены до 15×36×30 см, пишет РБК.

Что можно брать дополнительно?

Также пассажирам разрешается бесплатно брать в салон ноутбук или планшет, зонт, букет цветов, верхнюю одежду, костюм, детское питание.

Также можно взять складное кресло-коляску, костыли, трости или ходунки, лекарство для полета.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
