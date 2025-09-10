Суд отменил жесткие правила «Победы» для ручной клади: что и в каком количестве теперь можно взять с собой в самолет

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Нововведения вступили в силу после решения московского суда, который признал старые ограничения слишком строгими.
Теперь вес ручной клади не ограничен. Раньше можно было брать только вещи весом до 5 килограммов, а сейчас пассажиры вправе взять с собой более тяжелые сумки, если они проходят по размеру.
Габариты одного места ручной клади увеличены до 15×36×30 см, пишет РБК.
Что можно брать дополнительно?
Также пассажирам разрешается бесплатно брать в салон ноутбук или планшет, зонт, букет цветов, верхнюю одежду, костюм, детское питание.
Также можно взять складное кресло-коляску, костыли, трости или ходунки, лекарство для полета.