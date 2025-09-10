От Wildberries до такси: для чего создают новый реестр цифровых платформ

В России готовится новый закон, который с 1 октября 2026 года начнет регулировать крупные цифровые платформы.
Минэкономразвития планирует создать отдельный реестр для таких компаний. Что это значит и как изменится рынок.
Что такое цифровая платформа?
Цифровая платформа — это сайт или сервис, который соединяет продавцов, исполнителей услуг и покупателей. Например, маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси или фриланс-площадки.
Они выступают посредниками, помогая заключать договоры и проводить оплату между сторонами.
Зачем нужен реестр?
Реестр — это список крупных компаний, на которые будут распространяться новые правила закона о цифровых платформах.
Суть изменений — создать прозрачные и честные условия для всех участников рынка: продавцов, исполнителей и покупателей.
Особенно важна возможность платформ официально работать с самозанятыми (людьми, которые работают сами на себя без трудового договора).
Чтобы работать с ними, нужно попасть в этот реестр, пишет РБК.
Как включат в реестр?
Для попадания в реестр платформа должна соответствовать двум видам критериев:
Основные — технические возможности размещать заказы, оформлять сделки и принимать оплату. Эти функции показывают, что платформа действительно выступает посредником.
Дополнительные — пользовательские и финансовые показатели.
Например, сколько людей ежедневно пользуются платформой, сколько сделок она обрабатывает, какой общий оборот средств проходит через нее и какая выручка у самой платформы, сообщает telecomdaily.ru.
Пороговые значения пока на обсуждении.
Почему не все платформы попадут в реестр?
На рынке много площадок — от крупных национальных до маленьких локальных. По оценкам Минэкономразвития, в реестр войдет около десяти самых больших, которые занимают больше 80% рынка.
Что меняется для платформ и исполнителей?
В первую очередь, для платформ из реестра закон закрепляет возможность работать с самозанятыми по гражданско-правовым договорам.
Те платформы, которые не попадут в список, должны будут заключать с исполнителями трудовые договоры, что несет много дополнительных обязательств и расходов, пишет Коммерсант.
Кроме того, платформам придется уведомлять партнеров об изменениях условий и скидок, обеспечивать связь между покупателем и продавцом, вводить системы досудебного разрешения споров и не искажать сортировку товаров.