От Wildberries до такси: для чего создают новый реестр цифровых платформ

Реестр и критерии включения в него пока обсуждаются.

В России готовится новый закон, который с 1 октября 2026 года начнет регулировать крупные цифровые платформы.

Минэкономразвития планирует создать отдельный реестр для таких компаний. Что это значит и как изменится рынок.

Что такое цифровая платформа?

Цифровая платформа — это сайт или сервис, который соединяет продавцов, исполнителей услуг и покупателей. Например, маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси или фриланс-площадки.

Они выступают посредниками, помогая заключать договоры и проводить оплату между сторонами.

Зачем нужен реестр?

Реестр — это список крупных компаний, на которые будут распространяться новые правила закона о цифровых платформах.

Суть изменений — создать прозрачные и честные условия для всех участников рынка: продавцов, исполнителей и покупателей.

Особенно важна возможность платформ официально работать с самозанятыми (людьми, которые работают сами на себя без трудового договора).

Чтобы работать с ними, нужно попасть в этот реестр, пишет РБК.

Как включат в реестр?

Для попадания в реестр платформа должна соответствовать двум видам критериев:

Основные — технические возможности размещать заказы, оформлять сделки и принимать оплату. Эти функции показывают, что платформа действительно выступает посредником.

Дополнительные — пользовательские и финансовые показатели.

Например, сколько людей ежедневно пользуются платформой, сколько сделок она обрабатывает, какой общий оборот средств проходит через нее и какая выручка у самой платформы, сообщает telecomdaily.ru.

Пороговые значения пока на обсуждении.

Почему не все платформы попадут в реестр?

На рынке много площадок — от крупных национальных до маленьких локальных. По оценкам Минэкономразвития, в реестр войдет около десяти самых больших, которые занимают больше 80% рынка.

Что меняется для платформ и исполнителей?

В первую очередь, для платформ из реестра закон закрепляет возможность работать с самозанятыми по гражданско-правовым договорам.

Те платформы, которые не попадут в список, должны будут заключать с исполнителями трудовые договоры, что несет много дополнительных обязательств и расходов, пишет Коммерсант.

Кроме того, платформам придется уведомлять партнеров об изменениях условий и скидок, обеспечивать связь между покупателем и продавцом, вводить системы досудебного разрешения споров и не искажать сортировку товаров.