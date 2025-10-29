Городовой / Город / Эхо фронта спустя десятилетия: в Ленинградской области нашли военный самолёт и останки Героя Советского Союза
Эхо фронта спустя десятилетия: в Ленинградской области нашли военный самолёт и останки Героя Советского Союза

Самолёт потерпел крушение во время боевого вылета, произошедшего 24 октября 1941 года.

Крупная поисковая операция завершилась в Киришском районе Ленинградской области: удалось обнаружить части военного самолёта и останки членов экипажа, среди которых был Герой СССР Василий Гречишников.

Работы вели несколько поисковых объединений, в том числе «Небо Ленинграда» и «Крылья Татарстана». О завершении и результатах информировала пресс-служба комитета по молодёжной политике Ленинградской области.

Самолёт был найден 29 сентября сравнительно недалеко от трассы — всего в сотне метров. Установить личности погибших помогли сохранившиеся детали формы, номера моторов и элементы военной символики.

Расследование опиралось также на документы, подтверждающие, что воздушное судно под управлением Гречишникова было уничтожено 24 октября 1941 года при выполнении боевого задания.

Ранее предполагалось, что захоронение экипажа может находиться на территории Новгородской области.

Василию Гречишникову было присвоено звание Героя Советского Союза за участие в налётах на Берлин в августе 1941 года. Он вошёл в пятёрку награждённых лётчиков, при этом из них только двое, включая самого Гречишникова, погибли в дальнейшем.

Также сообщалось, что в Ленинградской области обнаружили гроб с останками периода Великой Отечественной войны на территории больничного учреждения.

Юлия Аликова
