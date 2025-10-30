Городовой / Общество / Антижир уже не нужен: копеечный чудо-состав уберет любую грязь с кухонных поверхностей за минуты
Антижир уже не нужен: копеечный чудо-состав уберет любую грязь с кухонных поверхностей за минуты

Опубликовано: 30 октября 2025 19:50
уборка кухни
Антижир уже не нужен: копеечный чудо-состав уберет любую грязь с кухонных поверхностей за минуты
Фото: Городовой.ру

Полезное и главное дешевое.

Жир на фасадах не спрашивает разрешения — оседает тихо, слоями, пока шкафы не становятся липкими, мутными и постаревшими на десятилетие. Но весь этот кошмар уходит за пару минут, если знать один проверенный трюк.

Просто натрите липкие поверхности обычным лимоном с содой. Смешайте щепотку соды с лимонным соком, нанесите кашицу на фасад, подождите минуту — и проведите влажной салфеткой. Жир буквально сходит пластами, без скребков и химии, а поверхность блестит, как новая.

Никаких царапин, никакого запаха, минимум усилий. Дешево, быстро, унизительно эффективно — кухня снова дышит, химозный и дорогой антижир не нужен.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
