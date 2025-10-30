Городовой / Город / Западная часть Котлина — это другая планета: заброшенная территория, которую мало кто видел
Сегодня всё одинаково, но раньше... Путешествие во времени по Николаевскому проспекту Город
Под прицелом Фемиды: Аглая Тарасова остается без связи и под домашним арестом Город
Смолк голос «ленинградского Боба Марли»: ушёл из жизни Андрей Куницын Город
Мост в Петербурге, который потерял имя, но обрёл силу: почему его цвет — историческая загадка Город
Снова отдыхать 7 ноября? В Госдуме предложили вернуть выходной в день Октябрьской революции Город
Опубликовано: 30 октября 2025 18:15
каменные стены и заросшие дороги
Западная часть Котлина — это другая планета: заброшенная территория, которую мало кто видел
Когда-то здесь стояли пушки, теперь гнездятся чайки и крачки.

Ещё триста лет назад сюда нельзя было попасть случайно. Западная оконечность острова Котлин была военной зоной — здесь стояли форты "Шанц", "Риф" и "Обручев", артиллерийские батареи, склады, караулы.

Сегодня об этом напоминают только каменные стены и заросшие дороги. После того как территория утратила военное значение, природа медленно вернула себе власть — и создала место, где теперь царят не люди, а птицы.

Остров без приказов

В 2012 году западной части Котлина присвоили статус особо охраняемой природной территории. С тех пор здесь не строят, не пашут и не вырубают.
На ста гектарах — песчаные побережья, черноольховые леса, редкие растения и гнёзда птиц, восемь видов которых занесены в Красную книгу.

Встречаются даже кольчатые нерпы и серые тюлени — редкие гости Финского залива. Берег здесь живой: волны и ветра каждый год меняют его очертания, словно рисуя заново.

Тропа среди ветра и воды

Увидеть это место можно, пройдя по экологической тропе. От Кронштадта до заказника — меньше получаса. Экотропа длиной около полутора километров проходит от ворот форта "Шанц" вдоль старой крепостной дороги. На маршруте — дюны, лес, фортификационные руины и места гнездовий.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
